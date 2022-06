IT film stasera in tv 21 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

IT è il film stasera in tv martedì 21 giugno 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, curiosità, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

IT film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 19 ottobre 2017

GENERE: drammatico, horror, thriller

ANNO: 2017

REGIA: Andres Muschietti

CAST: Bill Skarsgård, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Nicholas Hamilton, Owen Teague, Sophia Lillis, Megan Charpentier, Steven Williams, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Jack Grazer

DURATA: 135 Minuti

IT film stasera in tv: trama

Il piccolo Georgie va a giocare con la barchetta di carta preparatagli dal fratello maggiore Billy. La fa navigare sui rivoli lungo i marciapiedi. La barchetta finisce poi in uno scolo che conduce alla rete fognaria. Georgie si china a guardare nella feritoia per cercare di vedere dove è finita la sua barchetta e incontra lo sguardo terrificante del clown che abita nelle fogne, Pennywise. Georgie si intrattiene con il clown che però lo cattura portandolo giù con sé. Dopo qualche mese da quel fatto accaduto nell’ottobre del 1988, nella cittadina di Derry vige il coprifuoco a causa delle continue sparizioni di persone, soprattutto bambini.

Billy, il fratello maggiore di Georgie, e il suo gruppo di amici vivono in un clima di terrore per di più oggetto di vessazioni da parte di un gruppo di bulli. Un giorno Billy, che non si è rassegnato alla scomparsa di Georgie, e gli altri ragazzi del gruppo stanno esaminando il condotto fognario che sbocca nel fiume nella speranza di trovare Georgie. Trovano invece la scarpa di un’altra ragazzina recentemente scomparsa. Inizia allora per quei ragazzini un’impari battaglia contro il Male assoluto. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

IT film stasera in tv: curiosità

Si tratta di un remake della miniserie tv cult anni ’90 a sua volta trasposizione del celebre romanzo omonimo di Stephen King.

Il film è stato girato da giugno a settembre 2016 e le riprese sono state condotte principalmente a Toronto e New York.

Così come la serie originale era suddivisa in due parte, il sequel vede i protagonisti diventati adulti ai giorni nostri dover affrontare le loro paure. TRAMA E TRAILER DI IT CAPITOLO 2

Il terribile Pennywise nella miniserie televisiva del 1990 fu interpretato dall’iconico Tim Curry.

IT streaming

IT streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

IT film stasera in tv: trailer

