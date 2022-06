Papà per amore film stasera in tv 21 giugno: cast, trama, streaming

Papà per amore è il film stasera in tv martedì 21 giugno 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, curiosità, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Papà per amore film stasera in tv: cast

La regia è di Noémie Saglio. Il cast è composto da Samir Guesmi, Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau, Alix Poisson, Anne Charrier, Emmanuelle Bougerol, Emilie Gavois-Kahn, Héléna Soubeyrand, Eric Verdin, Lomani Mondoga, Noé Sobelman, Maël Rouin Berrandou, Eve Saglio-Dru Taylor, Anna Weil, Emma Audor Arizmendi, Mathilde Hascoat, Saskia de Melo Dillais.

Papà per amore film stasera in tv: trama

Per necessità, il trentenne Vincent diventa il babysitter di Bart, un bambino che abita nel suo stesso palazzo con la madre Elise che, per motivi di lavoro, è sempre fuori casa. Vincent, un giorno, si reca a scuola di Bart per la prima riunione dei genitori, al posto di Elise. Viene immediatamente scambiato per il papà di Bart e il bimbo, che non ha mai conosciuto il vero padre, finge che lui lo sia davvero. Vincent si rende conto che non è giusto mentire, ma a poco a poco si lascia coinvolgere dagli altri genitori nella vita scolastica, anche perché è sempre più attratto da Nora, la maestra di Bart…

Papà per amore streaming

Papà per amore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv link utili