CHICAGO FIRE 9 EPISODI 22 GIUGNO 2022. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Fire 9 trama episodi 22 giugno 2022 su Italia 1

Chicago Fire 9 trama episodio 7 Nel bel mezzo dell’inverno. Stella e Kelly, accantonate le incomprensioni degli ultimi tempi (causate da lui), sono di nuovo una coppia unita. Superati i problemi personali, Stella comunica a Boden di essere pronta ad affrontare il test per diventare tenente. Lui non fa una piega, non aveva mai pensato di togliere il suo nome dalla lista! Joe Cruz si presenta con una scatola di sigari, è giunto il momento di comunicare a tutti la lieta notizia: sta per diventare papà. Rimanendo sempre sul fronte personale, procede la relazione clandestina tra Gianna e Gallo, mentre Sylvie sembra non essere indifferente alle attenzioni che le riserva il tenente Grainger.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Fire 9 trama episodi 22 giugno 2022 su Italia 1

Chicago Fire 9 trama episodio 8 Via di fuga. Come annunciato il nostro Herrmann ha deciso di staccare un po’. Alla 51 arriva il suo sostituito temporaneo. Indovinate di chi si tratta? Ma di Grainger, naturalmente, l’uomo che da qualche settimana sta corteggiando Sylvie, in sintesi la persona più adatta per far saltare i nervi a Matt. La squadra viene presto chiamata a intervenire in un incedio. Severide conosce bene quella casa, viveva lì quando era un ragazzo. In seguito, Boden lo invita a unirsi alla polizia nelle indagini. La dinamica dell’incendio, infatti, ricorda quella di un altro caso di cui Kelly si era occupato un anno fa e che potrebbe nuovamente rivelare un coinvolgimento dei cartelli della droga. Cruz, infine, propone ai colleghi una nuova sfida: inventare uno strumento che possa ampliare l’attività iniziata con la realizzazione dello Slamigan.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Fire 9 trama episodi 22 giugno 2022 su Italia 1

Chicago Fire 9 trama episodio 9 Codice rosso. Problemi di salute in vista per Casey e un nuovo cambio sul fronte paramedici alla Caserma 51: queste le storie principali su cui ruoterà la puntata. Iniziamo dall’ambulanza 61. Sylvie sembra davvero non avere pace e si ritroverà a dover cambiare nuovamente partner. L’episodio segna infatti l’addio del personaggio di Gianna Mackey, interpretato da Adriyan Rae. L’attrice ha chiesto di lasciare la serie, per motivi personali. L’addio non sarà traumatico – niente morte, dunque, e qualche chance di future guest star – ma un semplice avanzamento di carriera. Mouch, Mackey, Ritter e Gallo frequentano un corso di perfezionamento insieme. Vi partecipa anche Violet, la ex di Gallo. A fine giornata, Gianna, che ha fatto davvero buona impressione, riceve un’interessante offerta da un’altra caserma. La giovane è in dubbio, ma Cruz e Sylvie la convincono ad accettare. Brett si ritrova, così, nuovamente sola. Il primo rimpiazzo è l’odiato Dave Diggins, con cui non c’è mai stato un grande feeling. Nel frattempo, durante una chiamata che riguarda un guidatore Uber completamente ubriaco, Casey rimedia un forte colpo alla testa. Il vigile del fuoco aveva già subito un simile infortunio nel 2012 e i dottori l’avevano messo in guardia: un’altra commozione avrebbe potuto innescare gravi effetti. L’uomo è anche alle prese con la sorella, arrivata in città in seguito alla morte dello zio. Stella, infine, progetta una sorpresa per Severide.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Fire: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chicago Fire 7 basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoFire, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago Fire 7 segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago Fire: link utili