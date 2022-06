NEW AMSTERDAM 4 TRAMA EPISODI. Torna in chiaro su Canale 5 la terza stagione della serie tv targata NBC con il primo appuntamento venerdì 24 giugno 2022. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

New Amsterdam 4 trama episodi 24 giugno 2022 su Canale 5

New Amsterdam 4 episodio 10 Morire è la regola. Max ed Helen stanno per andare in aeroporto quando al New Amsterdam muoiono diversi pazienti. Max non se la sente di lasciare l’ospedale proprio in quel momento e rientra per aiutare i colleghi a combattere un super batterio resistente a qualunque antibiotico. Nel frattempo, un potenziale collaboratore ci prova con Iggy durante il colloquio di lavoro e Leyla affronta Lauren in merito al tirocinio, facendole confessare di aver speso 90.000 dollari per comprare quel posto in più.

New Amsterdam 4 trama episodi 24 giugno 2022 su Canale 5

New Amsterdam 4 episodio 11 Parlando di rivoluzione. Dopo aver subito l’ennesimo taglio al budget, la dottoressa Wilder propone ad alcuni colleghi di unire le forze per combattere Veronica Fuentes. L’occasione si presenta quando alla Bloom viene rifiutato un intervento per l’asportazione di un tumore: l’operazione viene effettuata di nascosto nell’obitorio. Nel frattempo, a Londra Helen e Max si insediano nella loro nuova casa, lei è la nuova direttrice sanitaria del Centro Medico NHS Hampstead e lui, in attesa di ricevere l’abilitazione per esercitare in Inghilterra, si da’ da fare al centralino con scarsi risultati.

New Amsterdam 4 trama episodi 24 giugno 2022 su Canale 5

New Amsterdam 4 episodio 12 Storie parallele. Max cerca lavoro ma incontra molte difficoltà, perchè in Inghilterra è uno sconosciuto e vuole evitare che i possibili datori di lavoro chiedano le sue referenze a Veronica Fuentes. Sharpe a sua volta è dilaniata dall’incertezza, deve assumere un Vice Direttore Sanitario e non sa quale candidato scegliere. Reynolds accetta la richiesta di Baptiste di dargli il cambio per fornire assistenza a Malvo, ma si sente a disagio e decisamente in imbarazzo. Bloom invece è alle prese con un paziente cardiaco, fan sfegatato dei Knicks, che non si rende conto di essere in gravi condizioni. Iggy, nel suo ruolo di psicologo, segue sul campo la poliziotta Aya e le fornisce la chiave per abbandonare il suo atteggiamento difensivo.

New Amsterdam 4 streaming

New Amsterdam streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

