911 serie tv su Rai 2: trama episodi 26 giugno 2022 Copia

La serie tv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 26 giugno 2022 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 26 giugno 2022

911 Stagione 4 Episodio 3 Tempo futuro. Ritroviamo Hen alle prese con i suoi studi alla facoltà di medicina. Per il corso di laboratorio, la paramedica si trova a far coppia con Sydney, e la ragazza non si dimostra particolarmente gentile. Buck rivela finalmente a Maddie e Chimney il suo “segreto”, sta seguendo un percorso di psicoterapia. Maddie ci rimane molto male, ma il problema non è tanto che il fratello le ha tenuto nascosta la cosa, è che lei ha tenuto nascosto a Buck un segreto che potrebbe stravolgere la sua vita. Di cosa si tratta? Il centralino del 911 riceve una chiamata da un uomo che sembra essere stato preso di mira dalla propria casa “smart”. Quando si dice che la tecnologia non sempre accorre in nostro aiuto!

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 Lone Star serie tv su Rai 2: trama episodi 26 giugno 2022

911 Lone Star Stagione 2 Episodio 3 In prima linea. I vigili del fuoco sono alle prese con un incendio boschivo che si sta espandendo a macchia d’olio. Il primo incontro tra le due squadre ci regala un Buck praticamente pietrificato che non riesce a staccare gli occhi di dosso a Marjan: lei è la mitica Firefox!!!! Si passa poi subito all’azione. Un gruppo di campeggiatori è a rischio. Marjan, Paul, Judd, insieme ad Eddie, entrano in azione. E, purtroppo per Buck, Marjan sembra decisamente più colpita da Eddie. Hen e Owen si ritrovano in guai seri quando il loro elicottero precipita. Dovranno far ricorso a tutte le loro risorse e all’addestramento avuto per sopravvivere in attesa dei soccorsi. Buck e TK stabiliscono un’intesa immediata e saranno proprio loro, scegliendo una strada decisamente alternativa, a salvare Owen ed Hen.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

911 sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv 911 basta andare sull’hashtag ufficiale #911, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su 911 e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

911: link utili