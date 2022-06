La serie tv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 27 giugno 2022 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 27 giugno 2022

911 Stagione 4 Episodio 4 Qual è il reclamo? Maddie va a casa del fratello, appena rientrato dal Texas, per annunciargli l’imminente arrivo dei genitori. Buck non è entusiasta. Maddie vorrebbe un’allegra famiglia per la figlia, con i nonni parte del quadretto. Buck infine capitola, farà del suo meglio. Faranno fronte unito. Che la cena di famiglia abbia inizio… Nel frattempo, May arriva alla centrale del 911 e Josh l’accoglie con una sorpresa: l’addestramento è finito, ora si fa sul serio. Tutto procede per il meglio per la ragazza, fino a quando non arriva la telefonata di Stan…

911 Lone Star serie tv su Rai 2: trama episodi 27 giugno 2022

911 Lone Star Stagione 2 Episodio 4 Amici di letto. Marjan riceve la visita del fidanzato Salim. Dove sta il problema? Semplice, i due si conoscono da una vita, il loro destino di coppia è già stato concordato da quando erano poco più che adolescenti e, ora, lui si vuole sposare, mentre lei non ci pensa lontanamente. Ma le tradizioni culturali non saranno così facili da superare. Ci sono problemi anche tra Carlos e T.K. La coppia si è casualmente imbattuta nei genitori del poliziotto e Carlos ha presentato T.K. come un “amico”. Per T.K. è un brutto colpo che riporta a galla recenti ricordi dolorosi..

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

