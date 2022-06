Ben is Back film stasera in tv 27 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Ben is Back è il film stasera in tv lunedì 27 giugno 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ben is Back film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Peter Hedges

CAST: Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Melissa Van Der Schyff, Alexandra Park, Faith Logan, Tim Guinee, Marquise Vilson, Michael Esper

DURATA: 103 Minuti

Ben is Back stasera in tv: trama

Ben sta cercando di disintossicarsi, il giorno di Natale decide di uscire dalla comunità per passare le feste in famiglia. La madre Holly, sorpresa, lo accoglie a braccia aperte, ma capisce presto che qualcosa non va. Durante le 24 ore successive Holly farà tutto ciò che è in suo potere per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.

Ben is Back recensione

La pellicola è un racconto appassionato, ambizioso, crudo e tenero, sulle dipendenze da droga e sulle conseguenze sui tossicodipendenti e le loro famiglie. La trama è semplice e si svolge nel corso di un giorno o poco più, ma è una storia profonda che coinvolge fino dalla scena di apertura. Una performance fenomenale di Julia Roberts nei panni di una madre, che sta lottando per la salvezza di suo figlio, è probabilmente una delle migliori degli ultimi anni. Lucas Hedges, figlio del regista Peter Hedges, interpreta Ben in maniera molto intensa, è un attore con una carriera in forte ascesa.

Ben is Back film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato nello stato di New York, in un periodo di grande freddo e gelo, e Julia Roberts, abituata a climi miti, ha sofferto molto per le basse temperature.

Le riprese sono state precedute da un periodo dedicato alla conoscenza reciproca fra l’attrice Julia Roberts e i due Hedges, padre e figlio. Entrambi sono stati invitati nella casa di Los Angeles dell’attrice e Lucas, in particolare, si è fermato per diverso tempo, dividendo la stanza con i figli maschi della Roberts.

Ben is Back streaming

Ben is Back streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

