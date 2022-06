CHICAGO P.D. EPISODI 27 GIUGNO 2021. Arriva su Italia 1 lunedì 27 giugno 2022 l’ottava stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. trama episodi 27 giugno 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 10 Una profonda verità. Adam che incontra il padre in un bar. Si sta organizzando una festa per il pensionamento di Bob. In seguito, in centrale, mentre Trudy afferma che non parteciperà, Voight dà a Ruzek un regalo per Bob. Quando Adam e Kim passano a casa dell’uomo per consegnarglielo, di Bob non ci sono tracce. Dove è finito? Sul pavimento della cucina c’è del sangue, il telefono dell’uomo è stato buttato fuori dalla porta sul retro, è evidente che c’è stata una colluttazione. Ruzek chiede informazioni a un vicino che afferma di aver visto arrivare due uomini a casa di Bob che se ne sono andati circa una mezz’ora prima. Sul telefono del padre Adam trova messaggi poco rassicuranti. L’Intelligence arriva sul posto. Si è trattato di rapimento?

Chicago P.D. trama episodi 27 giugno 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 11 Segni di violenza. La puntata si apre su un momento di intimità tra Upton e Halstead. Lui le dice di amarla. Lei, però, non risponde e trova una scusa per uscire. Jay, ovviamente, capisce che c’è qualcosa che non va, ma, per il momento, abbozza. Mentre si trova in auto, Hailey risponde a una chiamata che riguarda un caso di persone scomparse. La famiglia Clarton non si vede da qualche giorno e i vicini hanno segnalato la cosa preoccupati. Quando Hailey entra nella loro casa, trova il posto vuoto e pulito a fondo con candeggina. Come se qualcuno avesse voluto far scomparire delle tracce. Hailey continua il sopralluogo e trova due grosse chiazze di sangue nella camera padronale e nella stanza della figlia dei Clarton. Che cosa è accaduto in quella casa?

Chicago P.D. trama episodi 27 giugno 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 12 Secondo le regole (Aka Processo duro). Voight è impegnato in una conferenza stampa al fianco di Samantha Miller. L’oggetto dell’incontro è trasparenza e legalità. Di lì a poco Voight risponde a una chiamata. Insieme alla moglie Jessica, Ben Larson si è affidato al ridesharing con risultati disastrosi. L’autista gli ha sparato e se ne è andato rapendo sua moglie. Ben può solo fornire una descrizione dell’auto, una Ford Fusion nera, prima che arrivi l’ambulanza. L’Intelligence si mette subito in azione e identifica l’autista come Jonathan Eakin. Con l’aiuto del servizio di rideshare Jay Halstead e Hailey Upton trovano la Fusion ma solo Jonathan è all’interno…

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago P.D. sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Chicago P.D. basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoPD, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Chicago P.D.: link utili