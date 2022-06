Isola Dei Famosi vincitori: chi ha vinto tutte le edizioni passate

Ci siamo, tra pochissimi giorni inizierà la nuova edizione dell’ Isola Dei Famosi su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, insieme a Alvin inviato in Honduras. I naufraghi sono pronti per iniziare questa nuova avventura. In attesa che inizi la nuova edizione, ricordiamo insieme tutti i vincitori degli anni passati dell’Isola Dei Famosi. SCOPRI TUTTO SU #ISOLA

Isola Dei Famosi vincitori: 2003 Walter Nudo

La prima edizione dell’Isola Dei Famosi andò in onda su Rai 2 in autunno 2003 con al timone Simona Ventura e gli opinionisti Pierluigi Diaco, Selvaggia Lucarelli, Andrea Pinketts e Alfonso Signorini. Vinse Walter Nudo che arrivò però più tardi rispetto agli altri naufraghi e per questo ebbe grossi scontri contro il vero Re dell’Isola Adriano Pappalardo. Seconda classificata Giada De Blank, che rimase nonostante un brutto infortunio e parecchi punti ad una gamba durante una prova.

Isola Dei Famosi vincitori: 2004 Sergio Muniz

La stagione replicò il successo di quella precedente e andò in onda in autunno 2004. Rimasti nella storia dell’Isola sono le liti furiose tra Antonella Elia e gli altri naufraghi, tra cui quella contro la modella Aida Yespica, durante cui si tirarono anche i capelli, divise da Francesco Facchinetti. Nella seconda edizione dell’Isola Dei Famosi fu introdotta l’ultima spiaggia, in cui gli eliminati potevano restare da soli per continuare la gara. Fu così che il modello Sergio Muniz, eliminato alla terza puntata dalla spiaggia principale di Samanà, riuscì a restare in gioco vincendo addirittura in finale battendo il favorito Kabir Bedi.

Isola Dei Famosi vincitori: 2005 Lory Del Santo

La terza edizione dell’Isola, l’ultima con location Samanà, vide come vincitrice assoluta Lory Del Santo, nonostante ad essere protagonisti del programma furono in primis Al Bano, che però abbandonò quando venne avvisato che la moglie Loredana Lecciso lo stava lasciando. Altro personaggio rimasto nella storia è, suo malgrado, Enzo Paolo Turci che dovette lasciare l’Isola per colpa di gravi problemi di salute causate dalle emorroidi (celebre il momento in cui in lacrime dice alla moglie Carmen Russo che non riesce più a sopportare il terribile problema…). La terza edizione viene ricordata anche per “er mutanda”, Antonio Zequila che con i suoi slip originali fece parlare di se.

Isola Dei Famosi vincitori: 2006 Luca Calvani

La novità più grande di questa edizione, andata in onda in autunno 2006, fu il cambio di location: da Samanà infatti l’Isola si spostò nelle acque azzurrissime di Cayo Cochinos. Inoltre per la prima volta parteciparono due concorrenti, formandone però uno solo (le Kris & Kriss di MTV). Vinta da Luca Calvani, la quarta edizione viene ricordata più che altro per le divertentissime gag create involontariamente da Massimo Ceccherini, vincitore morale dell’Isola Dei Famosi, che purtroppo fu eliminato dalla gara quando durante una diretta disse una bestemmia.

Isola Dei Famosi vincitori: 2007

In autunno 2007, Francesco Facchinetti tornò dall’altra parte del mondo questa volta non come naufrago ma come inviato. Con Simona Ventura sempre alla conduzione su Rai 2, dopo qualche anno di assenza tornano in studio gli opinionisti: Alda D’Eusanio, Sandro Mayer, Alfonso Signorini, Mara Venier. Per la prima volta viene introdotta la categoria Non Famosi, ossia persone normali come concorrenti al fianco dei vip. L’edizione è stata vinta da Manuela Villa, (figlia del grande tenore Claudio).

Isola Dei Famosi vincitori: 2008 Vladimir Luxuria

Sono poche le novità rispetto all’edizione precedente: cambia l’invitato, quell’anno Filippo Magnini, e gli opinionisti sono stati Luca Giurato, Mara Venier e Pamela Prati. Per il resto l’Isola andò in onda sempre su Rai 2 in autunno 2008, condotta da Simona Ventura con location Cayo Cochinos. Rimase per il secondo anno la divisione tra famosi e non famosi e a trionfare su Vladimir Luxuria. Personaggi celebri che parteciparono alla sesta edizione dell’Isola Dei Famosi sono Belen Rodriguez, che lanciò così la sua carriera da showgirl, e Patrizia De Blank. Protagonista dell’edizione però fu un non famoso, Carlo Capponi, purtroppo deceduto nel 2011 per un malore nella sua casa.

Isola Dei Famosi vincitori: 2010 Daniele Battaglia

Ci spostiamo a Corn Island in Niguaraga per la settima edizione dell’Isola che come altra novità, si è svolta in inverno/primavera da febbraio maggio 2010, dopo 2 anni di stop. Fu un’edizione di novità, infatti oltre all’elimiazione degli opinionisti, i naufraghi furono divisi in famosi, non famosi e figli di celebrità, con concorrenti Daniele Battaglia (Dodi Battaglia), Guenda Goria (Maria Teresa Ruta), Roberto Fiacchini (Renato Zero) e Manuela Boldi (Massimo Boldi). L’ex naufrago Rossano Rubicondi (Isola Dei Famosi 6) partecipò come inviato, mentre a vincere fu Daniele Battaglia.

Isola Dei Famosi vincitori: 2011 Giorgia Palmas

Si torna a Cayo Cochinos per l’ultima edizione de L’Isola Dei Famosi targata Simona Ventura. Per l’ultima volta infatti, la conduttrice sarà al timone del programma, questa volta insieme a Nicola Savino. Come inviato, partì il vincitore dell’anno precedente. Tornarono in studio gli opinionisti, Vladimir Luxuria e Alba Parietti, mentre nei concorrenti questa volta i figli di si trasformarono in parenti di. Tra i naufraghi ricordiamo Nina Moric, Raffaella Fico, Raffaele Paganini e Luca Dirisio. Vinse L’Isola la showgirl Giorgia Palmas.

Isola Dei Famosi vincitori: 2012 Antonella Elia

La prima senza Simona Ventura e l’ultima su Rai 2. Andata in onda da gennaio ad aprile 2012 con il solo conduttore Nicola Savino, questa edizione non ebbe molto successo di pubblico. Come inviata parì l’ex vincitrice Vladimir Luxuria mentre cambiarono le suddivisioni tra i naufraghi: le categorie infatti erano eroi e eletti. Mentre questi ultimi erano i nuovi concorrenti dell’Isola, gli eroi erano ex naufraghi e tra di loro spiccavano Antonella Elia, che vinse l’edizione, Aida Yespica, Carmen Russo, Valeria Marini, Dan Harrow, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

Isola Dei Famosi vincitori: 2015 Le Donatella

Dopo 3 anni di pausa, per la prima volta l’Isola Dei Famosi ha cambiato rete televisiva e da Rai 2 per la prima volta approda su Canale 5. Alla conduzione abbiamo visto Alessia Marcuzzi con invitato a Cayo Cochinos Alvin e in studio i due opinionisti tutto pepe Mara Venier e Alfonso Signorini. Tra le novità anche una “ultima isola” 2.0, ossia playa desnuda dove gli eliminati potevano decidere di restare dopo esser stati eliminati, a patto di restare completamente nudi. Inoltre due naufraghi, Cecilia Rodriguez e Brice Martinet hanno iniziato l’isola proprio in playa desnuda, dove sono rimasti per settimane. Tra i naufraghi ricordiamo Valerio Scanu, Melissa P., Rachida Karrati da MasterChef, Andrea Montovoli e Rocco Siffredi. A vincere l’ultima edizione dell’Isola Dei Famosi sono state le Donatella, duo ex X Factor che hanno partecipato come un solo concorrente.

Isola Dei Famosi vincitori: 2016 Giacobbe Fragomeni

Andata in onda da marzo a maggio 2016, l’undicesima edizione del reality show è anche la seconda targata Mediaset. Il cast è lo stesso dell’edizione precedente con Alessia Marcuzzi alla conduzione, Alvin inviato e la coppia di opinionisti in studio Mara Venier e Alfonso Signorini. Ci sono stati diversi cambi di location per quanti riguarda le isole dei naufraghi: quella principale è stata prima Cayo Paloma, poi Playa Dos; Playa Uva che è stata location dei tre concorrenti nudi e Playa Soledad (ultima spiaggia). Grande novità è stata la partecipazione come concorrente di Simona Ventura, conduttrice delle edizioni Rai. L’Isola Dei Famosi 2016 è stata vinta dall’ex pugile Giacobbe Fragomeni, partito come “nudista”, ha pian piano conquistato il pubblico grazie alla sua calma nonostante i numerosi litigi tra i compagni di avventura.

Isola Dei Famosi vincitori: 2017 Raz Degan

La terza edizione dell’Isola targata Mediaset è andata in onda tra gennaio e aprile 2017 con alla conduzione di nuovo Alessia Marcuzzi. E’ cambiato invece il resto del cast infatti in studio come opinionista c’è stata Vladimir Luxuria mentre l’inviato in Honduras è stato Stefano Bettarini. Per la prima volta abbiamo visto i naufraghi cimentarsi in prove evolutive per guadagnarsi le varie Isole, partendo da quella dei primitivi. Inoltre è tornata una sorta di “ultima spiaggia” infatti nelle ultime puntate gli eliminati sono rimasti insieme in un’isola aspettando il giudizio del pubblico su chi far rientrare in gara. Il vincitore di questa dodicesima edizione dell’Isola Dei Famosi è stato Raz Degan, che con i suoi modi un po’ burberi e la sua voglia di vita selvaggia ha conquistato fin da subito il pubblico diventando l’indiscusso protagonista dell’edizione, mettendo in ombra tutti gli altri concorrenti.

Isola Dei Famosi vincitori: 2018 Nino Formicola

Alessia Marcuzzi ha condotto il gioco di sopravvivenza targato Mediaset con la prima puntata fissata il 22 gennaio 2018. Grande novità è stato invece l’inviato che ha guidato il gioco dall’Honduras: le redini del reality show dall’altra parte del mondo sono state affidate infatti a Stefano De Martino. Per quanto riguarda gli opinionisti, sono stati in studio ospiti a rotazione a partire da “zia” Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. La tredicesima edizione del reality show è stata vinta da Nino Formicola, meglio conosciuto come Gaspare del duo cominco Gaspare e Zuzzurro. Segui anche la nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornato sulle news, anticipazioni e tutto quello che succede nelle puntate dell’Isola 2018.

Isola Dei Famosi vincitori: 2019-2022

Vincitore Isola 2019 – Marco Maddaloni

Vincitore Isola 2021 – Simone “Awed” Paciello

Vincitore Isola 2022 IN ARRIVO

