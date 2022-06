Assassins film stasera in tv 28 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Assassins è il film stasera in tv martedì 28 giugno 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Richard Donner ha come protagonisti Antonio Banderas, Marian Collier e Sylvester Stallone. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Assassins film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Noir

ANNO: 1995

REGIA: Richard Donner

CAST: Antonio Banderas, Sylvester Stallone, Marian Collier, Reed Diamond, James Douglas Haskins, Ron Ben Jarrett, Steve Kahan, Stephen Liska, Anibal O. Lleras, Julianne Moore, Bruce R. Orchid, Christina Orchid, James Louis Oliver, Kelly Rowan, Edward J. Rosen, Kerry Skalsky, Ragna Sigrun, Muse Watson, Mark Woodford, Kai Wulff, Sue Carolyn Wise, Dave Young, Anatoly Davydov, John Harms

Marian Collier, Reed Diamond, James Douglas Haskins, Ron Ben Jarrett, Steve Kahan, Stephen Liska, Anibal O. Lleras, Julianne Moore, Bruce R. Orchid, Christina Orchid, James Louis Oliver, Kelly Rowan, Edward J. Rosen, Kerry Skalsky, Ragna Sigrun, Muse Watson, Mark Woodford, Kai Wulff, Sue Carolyn Wise, Dave Young, Anatoly Davydov, John Harms DURATA: 133 Minuti

Assassins film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Robert Rath (Stallone) è un assassino professionista che ha deciso di ritirarsi, ma prima accetta la sua ultima offerta fatta da un misterioso cliente. Questi gli commissiona l’omicidio di un uomo mentre è al funerale del fratello. Ad effettuare l’assassinio è però Miguel Bain (Banderas), che viene preso dalla polizia. Una volta uscito di galera, si scopre che Bain vuole sostituire Rath, da sempre suo idolo, e i due impegnati in una nuova impresa, cercano di recuperare un dischetto rubato da Electra (Moore), piratessa informatica. Nel frattempo, Bain viene contattato dall’uomo misterioso che gli commissiona la morte di Rath proprio dove molti anni prima il killer aveva ucciso un suo amico-nemico che era anche una spia sovietica..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Assassins film stasera in tv: curiosità

Il film è un variazione cupa sul tema dei duellanti con inseguimenti, esplosioni e parecchi morti.

La sceneggiatura è stata scritta dai fratelli Wachowski, ma il produttore Joel Silverm incaricò Brian Helgeland di rimaneggiare la storia riducendo la violenza e la storia d’amore tra Rath ed Electra. Inoltre nel finale fu introdotto il personaggio di Nicolai. I fratelli Wachowsky chiesero di cancellare i loro nomi dai credits, ma il sindacato scrittori non lo permise.

Il film è stato girato nell’area metropolitana tra Seattle, Everett e Tacoma, nello stato di Washington e nella Vecchia San Juan, a Porto Rico.

Il Banco Caraibico de Puerto Rico del film in realtà è un casinò di valore storico.

Assassins streaming

Assassins streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Assassins film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili