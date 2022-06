C’era una volta a Montecarlo film stasera in tv 28 giugno: cast, trama, streaming

C’era una volta a Montecarlo è il film stasera in tv martedì 28 giugno 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

C’era una volta a Montecarlo film stasera in tv: cast

La regia è di Frédéric Forestier. Il cast è composto da Valérie Dashwood, Rayane Bensetti, Anne Serra, Antoine Duléry, Chantal Ladesou, Gladys Cohen, Wilfred Benaïche, Philippe Dusseau, Colin Bates , Colette Kraffe, Hamza Bensahnoune, Marc Brun Adryan’, Majid Berhila, Floriane Gagneux, Yann Lerat.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

C’era una volta a Montecarlo film stasera in tv: trama

Mehdi, 30 anni, vive in affitto insieme a sua madre in un sobborgo di Parigi. Passa il suo tempo giocando a poker online. Un giorno scopre di aver vinto una discreta somma alla lotteria. La cifra, però, non è abbastanza per comprare un appartamento alla madre. Sfruttando la sua abilità nel poker decide di partire per Montecarlo, la città delle fiabe, fingendosi un principe marocchino, con un solo obiettivo: giocare a poker al tavolo dei più ricchi nella speranza, finalmente, di vedere la sua vita cambiare. Lì incontra Elena, receptionist dell’Hôtel de Paris. Un’affascinante giovane donna che si rende presto conto che Medhi non è chi afferma di essere…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

C’era una volta a Montecarlo streaming

C’era una volta a Montecarlo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili