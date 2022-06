Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 28 giugno: anticipazioni e streaming

Dynasties II L’avventura della Vita è il documentario della BBC in onda stasera in tv martedì 28 giugno 2022 in prima serata su Rete 4. Scopri anticipazioni e dove vederlo in streaming.

Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 28 giugno: anticipazioni

Il documentario-evento firmato BBC Dynasties II L’avventura della Vita andrà in onda da martedì 21 giugno sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi, con tre appuntamenti in prima serata. Al centro del racconto, sei specie animali, in pericolo o in via di estinzione, conosciute per formare gruppi familiari solidi e compatti. Anche nel mondo animale, infatti, la famiglia equivale a potere. E col potere si consolidano le dinastie.

Realizzata straordinariamente, la serie porta gli spettatori nella quotidianità di alcuni dei protagonisti più iconici del mondo animale, raccontandone nascita, crescita e battaglie per la sopravvivenza.

Dalle pianure sconfinate, in cui una mamma ghepardo deve preparare le tre figlie a sopravvivere da sole. A un’inesperta femmina di elefante, che compatta il suo branco per affrontare la più grande sfida: l’arrivo di due gemelli. Dalle vette della Patagonia, con una mamma puma che affronta lotte all’ultimo sangue per sopravvivere. Alla siccità, che scatena feroci faide all’interno di un clan di iene. Dalla compagnia di macachi, che deve stringere nuove alleanze per prevalere sul territorio. A un branco di suricati che cerca di sopravvivere alle tempeste di sabbia e ricostruire la propria dinastia.

L’autentica immersione nel mondo animale di Dynasties II narra momenti di puro amore, circostanze commoventi, separazioni strazianti e leader che tentano di mantenere o creare dinastie forti per le generazioni future. Protagonisti della pluripremiata serie, quindi, elefanti, puma, ghepardi, macachi, iene e suricati. In particolare, cinque femmine e un maschio: Kali, la protettiva femmina di ghepardo; Angelina, la matriarca di una colonia di elefanti; Rupestre, una giovane e futura leader di un clan di puma; Suna, la regina di un gruppo di iene maculate; Maghogho, una premurosa mamma suricato; Mac, un macaco appena diventato capo-branco. Prosegue il racconto di alcune iconiche specie animali, in pericolo di o in via di estinzione, note per formare gruppi familiari solidi e compatti: questa settimana sono protagonisti Puma e Iene.

Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 28 giugno: puma

Negli altipiani selvaggi e remoti della Patagonia, una solitaria mamma puma, Rupestre, lotta per allevare quattro pumini, la sua cucciolata più numerosa di sempre. La famiglia deve affrontare minacce estreme, come tempeste di neve e venti a 100 miglia all’ora. Per nutrire i cuccioli, Rupestre deve combattere dei giganti: il lama, infatti, è quasi tre volte la sua taglia e un suo calcio potrebbe esserle fatale. Ma non è l’unico problema: oltre 30 puma rivali imperversano sulle colline, tra cui un temibile maschio, che desidera accoppiarsi con Rupestre, una circostanza che metterà in pericolo di vita i suoi cuccioli. E una rivale, in una drammatica storia di faide e battaglie all’ultimo sangue per la sopravvivenza, è determinata a rivendicare come proprio, il territorio di Rupestre. La puma riuscirà a salvare i suoi quattro cuccioli, fino a farli diventare adulti e autonomi? E loro saranno poi in grado di perpetuarne la dinastia?

Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 28 giugno: iene

Drammatica storia di un gruppo di iene maculate, il Clan del Sud, che vive nelle vaste praterie della pianura di Liuwa, in Zambia. È un periodo di grandi sconvolgimenti per questo gruppo, un tempo potente: la loro capo-branco è morta e stanno affrontando una delle peggiori siccità di sempre. La responsabilità dovrebbe passare a Sia, ma è troppo giovane per ereditare il ruolo della madre. Sarà Suma, più adulta, il nuovo boss. Ma per mantenere il potere ha bisogno di alleati. Cacciatori che forniscano cibo. Femmine riproduttrici, la cui prole potrebbe espandere ulteriormente la sua rete. Ma la lealtà di questi alleati potrebbe essere influenzata da Sia… Suma riuscirà a tenere sotto controllo la rivale e far crescere la sua dinastia? E Sia riuscirà a rivendicare i suoi diritti e deporre la nuova capo-branco?

Dynasties II L’avventura della Vita streaming

Dynasties II L’avventura della Vita streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

