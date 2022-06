Chicago Fire 9 trama episodi 29 giugno 2022 su Italia 1

CHICAGO FIRE 9 EPISODI 29 GIUGNO 2022. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 9 trama episodio 10 Un turno pazzesco. Sylvie si trova di nuovo al punto di partenza, deve trovare un paramedico che la affianchi e che sostituisca Gianna. La scelta cade su un volto noto: Violet Mikami con buona pace di Gallo che non si sente propriamente a suo agio con la sua ex in caserma. Nel frattempo, alla 51 arrivano numerose chiamate per piccoli incendi causati dalle lavatrici e asciugatrici di alcune lavanderie a gettoni. Severide e Casey sospettano che all’origine di tutto possa esserci un detersivo e si mettono a cercare chi lo produce. Casey sembra soffrire ancora dei postumi del trauma cranico e Gallo esprime le sue preoccupazioni al suo capitano. Perché mai non si è fatto ancora controllare? La reazione di Mett, molto dura, rivela tutte le sue paure. Se dovesse ricevere brutte notizie? Se non potesse più fare il lavoro che ama?

Chicago Fire 9 trama episodio 11 Decisioni difficili. Kelly è impegnato come docente in un corso all’Accademia e si trova a dover gestire Mercer, una recluta che sembra allergica alla catena di comando. Il ragazzo è avventato e se si trovasse sul campo, e non in un’esercitazione, potrebbe essere un pericolo per sé e per gli altri. Il problema è che Marcer è il figlio di un collega e amico di Boden. Quindi gestirlo non sarà una questione da poco. Alla 51 Ritter confessa di aver rotto con il suo ragazzo e Violet entra in modalità “mamma protettiva”. Herrmann, d’altro canto, decide di giocare a Cupido e vuole accoppiare Ritter con un suo amico. Brett sente per caso Gallo sincerarsi, ancora una volta, delle condizioni di salute di Casey. Matthew, come al solito, lo rassicura, è tutto a posto, ma Sylvie si insospettisce e decide di vederci chiaro. E a proposito di “indagini”, per Violet c’è in arrivo una misteriosa lettera anonima…

Chicago Fire 9 trama episodio 12 Vigile del fuoco nato. Casey, finalmente, ha deciso di farsi vedere da un neurologo. Il medico ipotizza possa essere affetto da convulsioni del lobo temporale. Dovrà sottoporsi a una risonanza per verificare le sue effettive condizioni. Nel mentre è preferibile che non lavori sul campo. Di ritorno alla 51 Casey riferisce tutto a Severide e Boden. Sarà proprio Boden a prendere il posto di Casey sul camion 81. La prima chiamata porta i nostri in un negozio in fiamme. Una donna viene salvata rapidamente, ma sua figlia è scomparsa. Herrmann troverà un valido aiuto in un ragazzo che poi scompare nel nulla, mentre Mouch se la vedrà brutta ma riuscirà a recuperare un bambino prima che l’intero negozio esploda.

