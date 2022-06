L’ORA inchiostro contro piombo trama. Mercoledì 29 giugno 2022 va in onda in prima serata su Canale 5 la fiction con protagonista Claudio Santamaria. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Ora inchiostro contro piombo: trama e anticipazioni 29 giugno 2022

L’Ora inchiostro contro piombo trama. L’intervista con Navarra si rivela una prova di forza. Il medico conosce molti dettagli della vita del Direttore, anche quelli relativi al suo menage coniugale ma una fotografia stampata da Nic è la prova che Liggio, il braccio destro di Navarra, lo vuole scalzare. Il medico comincia a cedere. Nel frattempo, Domenico e Olivia visitano Ferrante in carcere. Il detenuto promette di rivelare, in Tribunale, i nomi dell’assassino di Perrotta. Salvo e Domenico vivono in un magazzino che custodisce i flipper che la legge ha messo al bando. Olivia, sconvolta per la morte di Ferrante, ha allontanato il giovane giornalista e anche Nicastro sta vivendo un momento non facile con la moglie. Stessa atmosfera in casa di Enza che, dopo l’ennesima lite, si separa dal marito. Domenico però continua a pensare alla sua Olivia. A Corleone, una sconvolgente scoperta segnerà la sua vita e quella della redazione.

L’Ora inchiostro contro piombo streaming

L’Ora inchiostro contro piombo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

