Modalità Aereo film stasera in tv 29 giugno: trama, cast, recensione, curiosità, streaming

Modalità Aereo è il film stasera in tv mercoledì 29 giugno 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Modalità Aereo film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Fausto Brizzi

CAST: Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti, Veronica Logan, Luca Vecchi, Pablo, Pedro, Christian Monaldi

DURATA: 90 minuti

Modalità Aereo film stasera in tv: trama

Diego (Paolo Ruffini) è un imprenditore bello, ricco, famoso. Tutta la sua vita è dentro un cellulare di ultima generazione. Ivano (Lillo) pulisce i bagni dell’aeroporto, non è bello, non è ricco, non è famoso. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per Sydney (24 ore di volo), Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano lo trova… ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Dopo quelle fatidiche ore trascorse in “modalità aereo”, le vite di entrambi non saranno più le stesse.

Modalità Aereo recensione

Il film è una simpatica commedia che diverte ma racchiude anche un messaggio per certi versi serio: in un mondo dove ormai tutti sono perennemente connessi al webbisogna cercare di non cadere in preda agli eccessi, ma a trovare il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione. Questa pellicola è ben fatta buona la regia e bravi gli interpreti. Sicuramente è un film adatto per passare un po’ si di tempo in serenità con tutta la famiglia.

Modalità Aereo film stasera in tv: curiosità

La sceneggiatura è stata scritta da Fausto Brizzi, Paolo Ruffini e Herbert Simone Paragnani

Il film è una produzione Eliseo Cinema con Rai Cinema, prodotto da Luca Barbareschi e distribuito da 01 Distribution.

Le riprese sono durate circa due mesi e si sono svolte tra Roma, Toscana e Amsterdam.

Modalità Aereo streaming

Modalità Aereo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Modalità Aereo film stasera in tv: trailer

