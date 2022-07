FBI MOST WANTED TRAMA EPISODI 7 LUGLIO. La serie tv spin-off del telefilm FBI trasmesso sulla CBS va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 7 luglio 2022 su Italia 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

FBI Most Wanted trama episodi 7 luglio 2022 su Italia 1

FBI Most Wanted trama stagione 2 episodio 3 Sensi di colpa. Dopo un omicidio, la squadra si mette sulle tracce di Maurice Hewitt, che nel 2002 aveva rapinato una banca e ucciso una agente di polizia. LaCroix lo conosce bene perchè all’epoca era in addestramento si trovava lì proprio durante quella rapina. Il padre di LaCroix, Byron, cerca di conoscere meglio sua nipote Tali, ma il rancore di Jess nei suoi confronti cresce fino ad esplodere quando gli dice di non avergli perdonato di non essere andato al funerale della moglie Angelyne.

FBI Most Wanted trama stagione 2 episodio 4 La bilancia della giustizia. Durante un incontro dei Narcotici Anonimi vengono uccise tre persone. Il killer è Eva, una ragazza con problemi di tossicodipendenza, finita in un’organizzazione di complottisti convinti di dover epurare il mondo. Eva, in seguito a uno stupro subito ai tempi dell’Università, ha deciso di farsi giustizia da sola, eliminando tutti coloro che hanno distrutto la sua vita.

FBI Most Wanted streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

