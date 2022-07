TIM Summer Hits dove vedere le puntate in tv e streaming

TIM SUMMER HITS DOVE VEDERE. Anche quest’anno la musica sarà protagonista delle serate televisive estive, infatti arriva su Rai 2 il festival che farà risuonare le piazze d’Italia con gli artisti del momento. Ecco di seguito tutte le info su orari, date e dove vedere le puntate in tv e streaming. TUTTO SU #TIMSUMMERHITS

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

TIM Summer Hits dove vedere le puntate in tv e replica

La grande musica dell’estate arriva su Rai 2 con il nuovo tour TIM Summer Hits, lo show musicale condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Un tour emozionante, che si apre nell’incantevole città di Roma per poi continuare a Portopiccolo e Rimini. Le puntate di TIM Summer Hits vanno in onda in su Rai 2 in prima serata a partire dalle 21:05 circa e saranno in simulcast anche su Rai Radio 2 e Radio Italia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

TIM Summer Hits streaming

TIM Summer Hits streaming sarà disponibile anche in video sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia Tv ogni venerdì sera dalle 21 e il sabato mattina dalle 9. Inoltre per chi si perdesse le puntate o volesse rivederle, dopo la fine della diretta, verranno messe in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata sul sito RaiPlay, che è possibile guardare anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

TIM Summer Hits sui social

TIM Summer Hits sarà super social, infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite l’hashtag ufficiale #timsummerhits. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse. Per essere sempre aggiornato su TIM Summer Hits segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina

TIM Summer Hits: link utili