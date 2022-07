Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi film stasera in tv 1 luglio: cast, trama, streaming

Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi è il film stasera in tv venerdì 1 luglio 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi film stasera in tv: cast

GENERE: Azione, Commedia, Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Tom Edmunds

CAST: Aneurin Barnard, Tom Wilkinson, Marion Bailey, Christopher Eccleston, Velibor Topic, Gethin Anthony, Freya Mavor, Nigel Lindsay

DURATA: 90 Minuti

Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi film stasera in tv: trama

William (Aneurin Barnard) è un giovane scrittore profondamente insoddisfatto della sua vita che, dopo aver tentato più volte di suicidarsi, decide di ingaggiare Leslie (Tom Wilkinson), killer professionista prossimo alla pensione, per porre fine ai propri tormenti. Con un contratto firmato, William attende di morire entro una settimana ma la sua vita prende improvvisamente una piega inaspettata: trova un editore, si fidanza con la ragazza dei suoi sogni, e di conseguenza non ha più voglia di morire. Ma per Leslie il contratto non è più rescindibile… quindi William ha una settimana per sfuggire al killer che lui stesso ha pagato.

Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi recensione

Il film ha due trame per gran parte parallele ma che poi si intrecciano tra loro. L’una è quella di un vecchio assassino e sua moglie. L’altra è quella di uno scrittore sfortunato che decide di togliersi la vita, anche se ogni volta che ci prova fallisce. Il regista fa davvero un gran lavoro nel creare momenti di grande ilarità che sfociano in grandi risate. Un film eccezionalmente divertente che non si prende mai troppo sul serio. I personaggi sono tutti coinvolgenti e sono interpretati alla perfezione da un cast di grande talento. Gran parte dell’umorismo nasce proprio dai personaggi che rendono questa commedia superlativa e con uno strepitoso Tom Wilkinson e un memorabile Christopher Eccleston. Unica nota criticabile è il fatto che il film trae la sua forza comica prendendo in giro almeno due problemi seri che devono essere affrontati: depressione e xenofobia. La depressione è usata qui per effetto comico.

Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato in anteprima all’Edinburgh Film Festival.

La pellicola rappresenta l’esordio alla regia di Tom Edmunds, giovane talento inglese conosciuto soprattutto come autore e regista di cortometraggi quali Is This a Joke e 2 birds and a Wrench. Per il suo primo lungometraggio ha vestito anche i panni di sceneggiatore.

Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi streaming

Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=4uQ9fmCl57E

