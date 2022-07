NEW AMSTERDAM 4 TRAMA EPISODI. Torna in chiaro su Canale 5 la terza stagione della serie tv targata NBC con il primo appuntamento venerdì 1 luglio 2022. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 4 trama episodi 1 luglio 2022 su Canale 5

New Amsterdam 4 episodio 13 La famiglia. Max ed Helen sono alle prese con la madre di lei, che non perde occasione per criticare ogni sua scelta e denigrare il padre. Ma questa volta Helen non ci sta: forte dei suoi ricordi, le rinfaccia trent’anni di bugie. Al Pronto Soccorso del New Amsterdam arriva una famiglia reduce da un brutto incidente stradale. Il padre è in condizioni disperate, la madre è illesa e la bambina di quattro mesi continua a piangere e secondo i genitori ha la stessa malattia che dieci anni prima si portò via il fratellino. Dopo averla cercata invano, Lauren si trova davanti Leyla e, pentita per il proprio comportamento, le annuncia una decisione scioccante.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 4 trama episodi 1 luglio 2022 su Canale 5

New Amsterdam 4 episodio 14 Uniti nella resistenza. Vijay è’ morto e tutti i suoi amici si riuniscono mestamente in occasione della cerimonia funebre. Dopo poco, il Cappellano Alpert, dipendente del New Amsterdam da svariati anni durante i quali si è prodigato per tutti, ha un attacco di cuore. Max cerca tempestivamente di farlo operare al New Amsterdam ma si scontra con le nuove direttive emanate da Veronica Fuentes che ha sfoltito i ranghi in nome di una maggiore efficienza e redditività. Gli ex colleghi di Max sono scontentissimi della nuova amministrazione e decidono di coalizzarsi e fare la Resistenza. Ma purtroppo Veronica riesce a scoprirlo e li coglie sul fatto.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 4 trama episodi 1 luglio 2022 su Canale 5

New Amsterdam 4 episodio 15 Ultimatum. Max cerca, attraverso un escamotage, di entrare nel Consiglio di Amministrazione del New Amsterdam per poter contrastare l’operato di Veronica e farla, auspicabilmente, rimuovere dalla sua carica. Per far ciò ha bisogno dell’aiuto dei suoi ex colleghi precedentemente licenziati, i quali, però, si rifiutano. Con sua sorpresa verranno convinti da Reynolds, esasperato dall’ennesima dimostrazione di arroganza della Fuentes. Nel frattempo le sue comunicazioni con Sharpe, che si trova a Londra, sono molto difficoltose a causa del fuso orario e dei diversi impegni dei due.

New Amsterdam 4 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

New Amsterdam sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv New Amsterdam in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #NewAmsterdam, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su New Amsterdam segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

New Amsterdam: link utili