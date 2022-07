Ravanello Pallido film stasera in tv 2 luglio: cast, trama, streaming

Ravanello pallido è il film stasera in tv sabato 2 luglio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ravanello Pallido film stasera in tv: cast

La regia è di Gianni Costantino. Il cast è composto da Luciana Littizzetto, Massimo Venturiello, Gianfranco Barra, Margherita Antonelli, Michele Di Mauro, Claudia Penoni, Renato Scarpa, Germana Pasquero, Neri Marcorè, Giancarlo Previati, Nicol Vignola

Ravanello Pallido film stasera in tv: trama

Gemma Mirtilli è impiegata come segretaria in un’agenzia di modelle. Il titolare dell’agenzia è Claudio Pignatti, un uomo belloccio ma poco elegant, grande intrallazzatore e poco professionale. Gemma non è una gran bellezza; è single, ha un grande amico gay che fa il parrucchiere e le dà consigli estetici; ha anche un fidanzato con la passione del gioco del biliardo, soprannominato Mummia per la sua scarsa loquacità. Gemma ha una vita monotona lineare senza sorprese, ma un giorno viene identificata la modella ideale (che in realtà non esiste) per rappresentare le donne normali. È il successo.

Ravanello Pallido streaming

Ravanello Pallido streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ravanello Pallido film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=-v8KsB1Zrg0&ab_channel=CGEntertainment

