Room film stasera in tv 3 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Room è il film stasera in tv domenica 3 luglio 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Room film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 3 marzo 2016

GENERE: Drammatico

ANNO: 2015

REGIA: Lenny Abrahamson

CAST: Brie Larson, Jacob Tremblay, Megan Park, William H. Macy, Joan Allen, Amanda Brugel, Sean Bridgers

DURATA: 118 Minuti

Room film stasera in tv: trama

Il film racconta la straordinaria storia di un vivace bambino di 5 anni di nome Jack, di sua madre Joy, che lui chiama Ma’, e dell’amore che li unisce. Ma’ si dedica a Jack con tutte le sue forse per proteggerlo e renderlo felice, sta insieme a lui, racconta fiabe, giocano insieme. Sembrerebbe una storia normale ma non è così: i due sono infatti prigionieri del “Vecchio Nick” che ha rapito sette anni prima Joy mentre andava a scuola e che abusa regolarmente di lei. Madre e figlio sono così rinchiusi in una stanza di 3 metri quadrati senza finestre, senza poter uscire.

La donna crea un intero universo per Jack all’interno della stanza e non si ferma davanti a nulla per assicurarsi che suo figlio abbia una vita piena e soddisfacente, anche in un ambiente infido e angusto. Poi Jack comincia ad incuriosirsi a riguardo della loro condizione e a quel punto Ma’ non ce la fa più e i due mettono in atto un rischioso piano per fuggire che forse li porterà in mondo ancora più spaventoso.. quello vero. LEGGI TRAMA E RECENSIONE

Room film stasera in tv: curiosità

Brie Larson per questo ruolo ha vinto il premio Oscar nel come miglior attrice protagonista.

Attualmente l’attrice è diventata parte dell’Universo Condiviso Marvel vestendo i panni della supereroina Captain Marvel.

Il film è la trasposizione cinematografica del romanzo “Stanza, letto, armadio, specchio” scritto da Emma Donoghue. L’autrice a sua volta si è ispirata a un fatto di cronaca nera realmente avvenuto in Austria, il così detto “caso Fritzl” in cui la giovane Elisabeth venne tenuta segregata dal padre per molti anni in un bunker.

Room streaming

Room streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Room film stasera in tv: trailer

