Supereroe per caso film stasera in tv 3 luglio: cast, trama, streaming

Supereroe per caso è il film stasera in tv domenica 3 luglio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Supereroe per caso film stasera in tv: cast

La regia è di Philippe Lacheau. Il cast è composto da Chantal Ladesou, Amr Waked, Jean-Hugues Anglade, Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Alice Dufour, Brahim Bouhlel, Georges Corraface, Michel Cremades, Alex Martin.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Supereroe per caso film stasera in tv: trama

Cedric sogna di diventare un grande attore ma si deve accontentare di piccole parti in spot televisivi. Quando per caso gli viene affidato il ruolo da protagonista in un film di supereroi, “Badman”, pensa finalmente di poter sfondare. Ma quando perde la memoria a causa di un incidente e si risveglia vestito da supereroe, si convince di essere il personaggio del suo film. Equivoci, inseguimenti e risate in una parodia dei film sui supereroi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Supereroe per caso streaming

Supereroe per caso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Supereroe per caso film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili