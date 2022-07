THE BLACKLIST EPISODI 3 LUGLIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 3 luglio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Blacklist: trama episodi 3 luglio 2022 su Rai 2

The Blacklist trama stagione 8 episodio 6 Mary la chimica. Liz continua imperterrita nel suo piano: eliminare Reddington una volta per tutte. Per farlo non esita a mettersi in contatto con alcuni letali esponenti della “Black List”, tra questi c’è Mary Bremmer, nota come Mary la chimica, un nome, una garanzia. Facciamo la sua conoscenza mentre sta sperimentando una nuova arma chimica, un composto che agiste sui nervi, impedendo qualsiasi movimento dei muscoli (polmoni e cuore inclusi ovviamente). Ne basta una goccia, è inodore, invisibile e può durare per giorni anche rimanendo su una superficie.

The Blacklist streaming

La serie tv The Blacklist streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

