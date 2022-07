La serie tv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 4 luglio 2022 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 4 luglio 2022

911 Stagione 4 Episodio 6 La maledizione. E’ una giornata tranquilla alla 118, i nostri eroi sono impegnati in operazioni di routine, Buck in particolare sta facendo l’inventario dell’attrezzatura, mentre tutti lo tengono d’occhio per essere certi che si sia ripreso dalla rivelazione shock riguardo al suo passato. Ma Buck non si è solo ripreso, ora è diventato “Buck 3.0”! La pace, però, non è destinata a durare. Complice un pivellino del turno B che, alla domanda come è andata la giornata, risponde “tranquilla”. Mai dire quella parola in una caserma di vigili del fuoco. E’ come lanciarsi da soli una specie di maledizione (d’altronde il titolo originale dell’episodio è “Jinx”, che significa proprio iella)! Eddie è l’unico a non credere a queste sciocche superstizioni, ma gli eventi che seguiranno potrebbero fargli cambiare idea…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 Lone Star serie tv su Rai 2: trama episodi 27 giugno 2022

911 Lone Star Stagione 2 Episodio 6 Tutti i fratelli del mondo. La puntata ruota principalmente attorno a Paul e T.K.. Il primo riceve la visita inaspettata della madre Cynthia e della sorella Naomi, di passaggio in città. E scopriamo, non senza sorpresa, che il fatto di essere transgender non ha complicato i rapporti tanto con la madre, ma proprio con Noemi. T.K., invece, è alle prese con la lieta novella: sta per avere un fratellino o una sorellina. E come prende la notizia? Non bene ovviamente. E’ un grande cambiamento e i cambiamenti mettono ansia. E T.K., come ben sappiamo, l’ansia non sempre la gestisce bene. Questa volta, però, al suo fianco c’è Judd che sembra riuscire a trovare sempre le parole giuste…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

911 sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv 911 basta andare sull’hashtag ufficiale #911, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su 911 e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

911: link utili