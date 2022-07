CHICAGO P.D. EPISODI 4 LUGLIO 2021. Arriva su Italia 1 lunedì 4 luglio 2022 l’ottava stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 4 luglio 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 13 Bambole scacciapensieri. In questa puntata, l’Intelligence si trova a indagare sull’omicidio di una donna incinta. Un caso delicato, soprattutto per Kim Burgess (Marina Squerciati) che, come ricordiamo, ha perso il bambino che aspettava durante un’indagine e ha da poco deciso di prendere in affidamento una ragazzina, Makayla. E a proposito di Makayla, Kim si trova ora davanti a un’importante decisione che, ne siamo certi, avrà un impatto sul suo rapporto con Adam. I due si lasceranno di nuovo? O ci sono prospettive più rosee nel loro futuro?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 4 luglio 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 14 Al sicuro. La puntata si apre su un momento di intimità tra Upton e Halstead. Lui le dice di amarla. Lei, però, non risponde e trova una scusa per uscire. Jay, ovviamente, capisce che c’è qualcosa che non va, ma, per il momento, abbozza. Mentre si trova in auto, Hailey risponde a una chiamata che riguarda un caso di persone scomparse. La famiglia Clarton non si vede da qualche giorno e i vicini hanno segnalato la cosa preoccupati. Quando Hailey entra nella loro casa, trova il posto vuoto e pulito a fondo con candeggina. Come se qualcuno avesse voluto far scomparire delle tracce. Hailey continua il sopralluogo e trova due grosse chiazze di sangue nella camera padronale e nella stanza della figlia dei Clarton. Che cosa è accaduto in quella casa?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago P.D. sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Chicago P.D. basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoPD, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago P.D. e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago P.D.: link utili