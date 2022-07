Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 5 luglio: anticipazioni e streaming Copia

Dynasties II L’avventura della Vita è il documentario della BBC in onda stasera in tv martedì 5 luglio 2022 in prima serata su Rete 4. Scopri anticipazioni e dove vederlo in streaming.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 5 luglio: anticipazioni

Il documentario-evento firmato BBC Dynasties II L’avventura della Vita andrà in onda da martedì 21 giugno sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi, con tre appuntamenti in prima serata. Al centro del racconto, sei specie animali, in pericolo o in via di estinzione, conosciute per formare gruppi familiari solidi e compatti. Anche nel mondo animale, infatti, la famiglia equivale a potere. E col potere si consolidano le dinastie.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 5 luglio: anticipazioni

Realizzata straordinariamente, la serie porta gli spettatori nella quotidianità di alcuni dei protagonisti più iconici del mondo animale, raccontandone nascita, crescita e battaglie per la sopravvivenza.

Dalle pianure sconfinate, in cui una mamma ghepardo deve preparare le tre figlie a sopravvivere da sole. A un’inesperta femmina di elefante, che compatta il suo branco per affrontare la più grande sfida: l’arrivo di due gemelli. Dalle vette della Patagonia, con una mamma puma che affronta lotte all’ultimo sangue per sopravvivere. Alla siccità, che scatena feroci faide all’interno di un clan di iene. Dalla compagnia di macachi, che deve stringere nuove alleanze per prevalere sul territorio. A un branco di suricati che cerca di sopravvivere alle tempeste di sabbia e ricostruire la propria dinastia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 5 luglio: suricato

La giovane capo-branco Maghogho è in missione per imporre la sua dinastia, in uno dei luoghi più duri del Pianeta. Il suo regno è al limite di ciò che i suricati possano sopportare: la bellezza desolata delle saline Makagikadi in Botswana. Fa così caldo ed è così secco che quasi niente vi può sopravvivere, eppure lei è qui che deve allevare i suoi cuccioli. Se vuole farcela in questo paesaggio arido e estremo, avrà bisogno del sostegno di tutta la sua famiglia. Anche loro, come lei, sono giovani e inesperti. La sfida di Maghogho è quella di renderli una squadra, prima che sia troppo tardi. Insieme affronteranno la più dura delle stagioni secche, immense tempeste di sabbia e battaglie con rivali che metteranno alla prova la loro lealtà, ormai al limite. Il loro futuro si basa sulle piogge vivificanti che arriveranno in tempo per trasformare la loro casa nel deserto, in un paradiso. Riusciranno a trionfare contro ogni previsione?

Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 5 luglio:

Sulle montagne dell’Atlante, in Marocco, vive un gruppo di macachi di Barberia. Il maschio alfa, Mac, si è appena aggiudicato il ruolo di leader: deve guidare e proteggere il branco e respingere i rivali che vogliono la sua corona. Durante il primo anno affronterà una torrida siccità estiva e un inverno ghiacciato e nevoso e un grave errore di valutazione ne minaccerà la leadership. Con l’avvicinarsi della stagione degli amori, gli alleati iniziano a insorgere e dopo un brutale attacco verrà deposto e bandito dal gruppo. Mac non molla e trova nuovi alleati: ore deve prendere decisioni, stringere alleanze, affrontare sfide e combattere gli elementi, per mantenere il ritrovato ruolo e tenere al sicuro l’enorme famiglia allargata. Solo superando queste sfide, potrà trovare un erede al trono e dare vita alla propria dinastia.

Dynasties II L’avventura della Vita streaming

Dynasties II L’avventura della Vita streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili