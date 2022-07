Sono tornato film stasera in tv 5 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Sono tornato è il film stasera in tv martedì 5 luglio 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sono tornato film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Sono tornato

DATA USCITA: 01/02/2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Luca Miniero

CAST: Frank Matano, Massimo Popolizio, Stefania Rocca

DURATA: 90 minuti

Sono tornato film stasera in tv: trama

Benito Mussolini (Massimo Popolizio) riappare in piazza Vittorio, nella Roma dei giorni nostri, con la divisa sporca e il volto tumefatto. Il Duce appare smarrito e solo in un mondo dove tutto è cambiato. Nota la presenza di tanta gente di colore e la cosa non gli piace affatto. Non capisce nemmeno perchè le persone sono tutte indaffarate con quello strano strumento ( il cellulare) che hanno sempre in mano.

I passanti lo ignorano, considerandolo una attrazione per turisti. All’improvviso Andrea Canaletti (Frank Matano), un giovane documentarista, credendolo un attore, gli propone di diventare protagonista di documentario. I due cominciano a girare per l’Italia, tra ospitate in tv e incontri pubblici con gli italiani. Mussolini comincia a farsi conoscere (e riconoscere dai più vecchi) sempre di più e diventa persino protagonista di un show televisivo. Il Duce si convincerà di poter riconquistare il paese.

Sono tornato recensione

La nuova commedia di Luca Miniero, Sono tornato, remake del film tedesco Lui è tornato, racconta che cosa accadrebbe nel nostro paese di fronte all’ipotetico ritorno di Benito Mussolini. Massimo Popolizio nelle vesti del Mussolini redivivo, mostra naturalezza nell’interpretazione del dittatore vantando anche una notevole somiglianza fisica (testa rasata, mascella volitiva, atteggiamenti). Al suo fianco c’è Frank Matano nel ruolo del giornalista che lo introduce nel mondo mediatico, cialtrone e scintillante della tv. Matano si conferma a suo agio in un set cinematografico e offre una buona interpretazione. Dopo l’uscita al cinema, il film di Luca Miniero sarà trasmesso sugli schermi televisivi di Sky.

Sono tornato film stasera in tv: curiosità

Questo film è il remake italiano del successo tedesco Lui è Tornato (Hitler). Qui a tornare misteriosamente in vita è Benito Mussolini, interpretato da Massimo Popolizio, affiancato da Frank Matano nel ruolo di Andrea Canaletti.

Il regista Luca Miniero ha scritto la sceneggiatura insieme a Nicola Guaglianone.

In una intervista il regista ha affermato: “Oggi nel Paese situazione simile a quella che consentì l’avvento del fascismo”.

Il film è ispirato a Er Ist Wieder Da di David Wnendt del 2015, come il celebre romanzo di Timur Vernes, cronaca ed effetti della ricomparsa di Hitler nella Germania dei giorni nostri.

Sono tornato streaming

Sono tornato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sono tornato film stasera in tv: trailer

