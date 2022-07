CHICAGO FIRE 9 EPISODI 6 LUGLIO 2022. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 9 trama episodi 6 luglio 2022 su Italia 1

Chicago Fire 9 trama episodio 13 Non riattaccare. Per Stella l’esame da tenente è ormai alle porte. La donna decide di fare regolarmente il suo turno alla 51. Restare a casa non farebbe che aumentare la sua ansia, meglio avere qualche distrazione. E il destino decide di accontentarla. Stella riceve una chiamata da una ragazza che dice di essere in pericolo, ma non rivela il proprio nome e appende. La giovane richiamerà altre volte e Stella sarà sempre più coinvolta nel suo caso. Nel frattempo, Cruz è alle prese con il “corso” per futuri papà. E scopre che fasciare un neonato non è così semplice come pensava. Brett, infine, sembra molto abbattuta dopo la rottura con Grainger e Casey decide di provare a darle una mano.

Chicago Fire 9 trama episodi 29 giugno 2022 su Italia 1

Chicago Fire 9 trama episodio 14 L’attesa. Stella è impegnata a fare buona impressione per ottenere la sua promozione. Nel frattempo, alla caserma 51 c’è gran fermento: tutti sono impegnati nella vendita di beneficenza che, la storia insegna, negli anni precedenti ha causato qualche grattacapo. Soprattutto al povero Mouch. Tra esami, vendite e rapporti da definire, non mancherà un incendio da gestire.

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

