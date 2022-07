Il cacciatore di nazisti film stasera in tv 7 luglio: cast, trama, streaming

Il cacciatore di nazisti è il film stasera in tv giovedì 7 luglio 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il cacciatore di nazisti film stasera in tv: cast

La regia è di Raymond Ley. Il cast è composto da Thomas Arnold, Franz Hartwig, Robin Sondermann, Konstantin Lindhorst, Patrick Güldenberg, Peter Sikorski, Nils Hohenhövel, Werner Wölbern, Hannah Schröder.

Il cacciatore di nazisti film stasera in tv: trama

Il cacciatore di nazisti è un docufilm che si basa sulle trascrizioni degli interrogatori condotti da Anton Walter Freud, il nipote di Sigmund Freud, nell’inverno tra il 1945 e il 1946, per conto dell’Unità Investigativa sui Crimini di Guerra commessi da nazisti di cui faceva parte. Freud una volta finita la guerra rientra in Germania come ufficiale dei servizi segreti britannici e porta con sé una lista di nomi di nazisti ricercati: sono assassini in uniforme e medici spietati agli ordini di Josef Mengele colpevoli di aver condotto esperimenti su un gruppo di bambini. I prigionieri sopravvissuti del campo di concentramento di Neuengamme hanno infatti raccontato che, poco prima della fine della guerra, venti bambini sono stati raggruppati, caricati su un camion e portati via dal campo di concentramento di notte. Di loro non si è più saputo nulla. Tra loro c’era un bimbo di 6 anni, Sergio de Simone, deportato ad Auschwitz nel 1944 dalla città di Fiume insieme alle due cuginette Tatiana ed Andra Bucci. Le protagoniste di questo docufilm, Il Cacciatore di nazisti, sono proprio le cugine del piccolo Sergio, Andra e Tatjana Bucci, sopravvissute ad Auschwitz e alle quali il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella il 24 Settembre 2021 ha conferito l’Ordine al Merito della Repubblica.

Il cacciatore di nazisti streaming

Il cacciatore di nazisti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

