Dog Days film stasera in tv 8 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Dog Days è il film stasera in tv venerdì 8 luglio 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Dog Days film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 13/09/2018

GENERE: Commedia, Family

ANNO: 2018

REGIA: Ken Marino

CAST: Nina Dobrev, Eva Longoria, Vanessa Hudgens, Tone Bell, Jon Bass, Adam Pally

DURATA: 112 minuti

Dog Days film stasera in tv: trama

La commedia corale di Ken Marino vede un gruppo di persone, tutte di Los Angeles e che non si erano mai incontrate prima, avranno modo di interagire grazie ai loro adorabili cani. Il film è incentrato su protagonisti “canini” e sui loro padroni: un paio di giornalisti rivali, un barista, un dog walker, un veterinario, un vedovo anziano, un fattorino della pizza, il proprietario di un’azienda di adozione di cani e due serie di genitori in attesa.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Dog Days recensione

Questa è una commedia leggera, perfetta per gli amanti dei cani e per le persone che vogliono trascorrere un po’ di tempo in serenità. La trama è semplice e non pretenziosa così che i bambini piccoli possono capire la storia e nello stesso tempo gli spettatori più grandi non si annoino. Il film è un intreccio di varie storie che vedono protagonisti vari cani e i rispettivi padroni. I passaggi da una storia all’altra sono fluidi ed è facile seguire le diverse vicende e tutti i personaggi. In conclusione è un bel film per famiglie, divertente, con una buona recitazione e una scrittura esilarante.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Dog Days film stasera in tv: curiosità

La cantante femminile nella band di Dax è interpretata dalla figlia nella vita reale dell’attore che interpreta il vecchio.

Il brano Frunk suonato dalla band di Dax, è eseguita dalla band Pink Ape.

Il clown che è stato intervistato da Elizabeth e Jimmy invita i due a uscire con lui e altri clown nella Jumbo’s Clown Room.

La Jumbo’s Clown Room, dove Elizabeth e Jimmy sono invitati ad andare dal clown chew stanno intervistando, esiste veramente ed è un famoso strip club di Los Angeles.

Dog Days streaming

Dog Days streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Dog Days film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili