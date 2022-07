Hunter’s Prayer In fuga film stasera in tv 8 luglio: cast, trama, streaming

Hunter’s Prayer In fuga è il film stasera in tv venerdì 8 luglio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hunter’s Prayer In fuga film stasera in tv: cast

La regia è di Jonathan Mostow. Il cast è composto da Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, Amy Landecker, Martin Compston, Verónica Echegui, Claudia Trujillo, Stewart Alexander, Andrew Brooke.

Hunter’s Prayer In fuga film stasera in tv: trama

Lucas, un killer solitario, viene ingaggiato per uccidere la giovane Ella, però, quando è il momento, non se la sente di sparare e il piano fallisce, mettendo in moto un perverso gioco del gatto col topo. Assassino e vittima sono ora entrambi condannati a morte e quindi costretti a formare una difficile alleanza, mentre vengono braccati in tutta Europa. La loro unica speranza di sopravvivenza è quella di fermare coloro che hanno ucciso barbaramente la famiglia di Ella e di assicurarli alla giustizia…

Hunter’s Prayer In fuga streaming

Hunter’s Prayer In fuga streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Hunter’s Prayer In fuga film stasera in tv: trailer

