Torna in chiaro su Canale 5 Station 19 con la terza stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su Canale 5. Di seguito trama, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento venerdì 8 luglio 2022.

Station 19 trama episodi 8 luglio 2022 su Canale 5

Station 19 trama stagione 3 episodio 16 Più forte di una bomba. Finale di stagione. La puntata, che vede Caterina Scorsone e Ellen Pompeo come guest star, mette sul piatto una rivelazione a dir poco scioccante per la nostra Andy. Fin dalla morte del padre, la donna ha disperatamente cercato risposte alle tante domande sul suo passato e sul suicidio di sua madre. Questo l’ha portata ad allontanarsi dal suo neo marito Sullivan che, nel frattempo, sta lottando contro la sua dipendenza. Il rapporto tra i due è destinato a crollare? E come reagirà Andy quando otterrà le risposte che tanto voleva? Nel frattempo, Maya finalmente comprende che la madre aveva ragione su suo padre, uomo violento, e scende a patti con anni di negazione, cercando anche di recuperare il rapporto con Carina. Dean capisce che la convivenza con Vic non lo porterà da nessuna parte e le chiede di andarsene. Travis confessa di non ricambiare l’amore di Emmett e, infine, decide di rompere con lui per non farlo soffrire. Jack, infine, durante un pericoloso intervento al Pac-North, dove è stata piazzata una bomba, dimostra di aver seriamente abbracciato un nuovo stile di vita.

Station 19 streaming

Negli USA gli episodi sono andati in onda sulla ABC durante la tipica serata del giovedì TGIT dedicata alle serie tv di Shondaland come Grey’s Anatomy. In Italia la puntata doppiata in italiano è stata trasmessa sul canale satellitare Fox Life su Sky, mentre arriva in chiaro in seconda serata su Canale 5 in giugno 2022. Station 19 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Station 19 social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Station 19 basta andare sull’hashtag ufficiale #Station19, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Station 19: link utili