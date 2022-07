Legami mortali film stasera in tv 9 luglio: cast, trama, streaming

Legami mortali è il film stasera in tv sabato 9 luglio 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Legami mortali film stasera in tv: cast

La regia è di Caroline Labrèche. Il cast è composto da Andrea Roth, Eric Osborne, Katie Douglas, Kayleigh Choiniere, Tygh Runyan, Brian Froud, Kayla Henry.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Legami mortali film stasera in tv: trama

E’ trascorso un anno da quando Paige e Nathan Decker hanno perso tragicamente Zach, il loro figlio teenager. Ma, mentre Nathan e la figlia Addie sono riusciti, seppur con fatica, a rimettere le loro vite in sesto, per Paige non è così. La donna non riesce a superare quanto accaduto e, consumata dal lutto e dal dolore, lascia il lavoro. Per recuperare le entrate perse, la coppia decide di affittare una camera. Ed è così che fa il suo ingresso in scena Brandon Wilson, studente all’università locale. Brandon non ci mette molto ad andare a colmare il vuoto lasciato da Zach e Paige sembra ritrovarsi. Purtroppo Brandon ha un preoccupante “lato oscuro” e per la famiglia ci sono guai all’orizzonte…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Legami mortali streaming

Legami mortali streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili