Vieni avanti cretino film stasera in tv 9 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Vieni avanti cretino è il film stasera in tv sabato 9 luglio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Vieni avanti cretino film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Vieni avanti cretino

GENERE: Commedia

ANNO: 1982

REGIA: Luciano Salce

CAST: Franco Bracardi, Ramona Dell’Abate, Roberto Della Casa, Lino Banfi, Anita Bartolucci, Dada Gallotti, Paolo Paoloni, Gigi Reder, Annabella Schiavone, Mireno Scali, Luciano Salce, Adriana Russo, Danila Trebbi, Luciana Turina

DURATA: 98 Minuti

Vieni avanti cretino film stasera in tv: trama

Pasquale Baudaffi grazie ad una amnistia riesce ad uscire di prigione. Comincia a cercare lavoro aiutato dal cugino Gaetano. Si concede però qualche momento di piacere andando in una casa chiusa. Duranti la sua assenza la casa non è più sede di appuntamenti ma è stata rilevata e affittata come studio dentistico. Pasquale si trova al centro di equivoci a non finire. Tra i lavori che prova a fare il povero Pasquale senza buoni risultati c’è il guardiacaccia, il cameriere di un bar, il guardiano di un garage. L’ultimissima esperienza è come perito elettronico in una società di Elettronica, ma il suo inserimento nel meccanismo avveniristico scatena le più pazze complicazioni. L’incontro con un cagnolino smarrito gli permette di conoscere la padrona e scoprire così la donna della sua vita.

Vieni avanti cretino film stasera in tv: curiosità

Vieni avanti cretino è una famosa battuta dei fratelli De Rege, grandi attori della tradizione dell’avanspettacolo italiano.

All’inizio della pellicola vengono citati alcuni fra i migliori attori americani dell’epoca (Marlon Brando, Bo Derek e John Travolta), che Banfi cerca di ingaggiare come comparse, senza però riuscirci.

Vieni avanti cretino streaming

Vieni avanti cretino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Vieni avanti cretino film stasera in tv: trailer

