La serie tv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 11 luglio 2022 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 11 luglio 2022

911 Stagione 4 Episodio 8 Punto di rottura. Finale di mezza stagione. Nel suo viaggio verso la felicità, Buck, che sembra aver iniziato a digerire la storia tra Albert e Veronica, ritrova una vecchia fiamma: Taylor Kelly. Mentre i vigili del fuoco si trovano a dover gestire una situazione con ostaggi per ben sei ore, Athena interviene in una disputa domestica. Una donna ha cercato di uccidere il marito e di nasconderlo nel muro! Maddie e Chimney, considerata l’emergenza sanitaria, riflettono se non sia meglio optare per un parto a casa. Lei è certa non ci siano problemi con lui – un paramedico esperto – al suo fianco, ma, incredibilmente, Chim sembra esseren molto preoccupato. E se qualcosa andasse storto? Christopher viene a sapere che il padre si sta vedendo con la sua vecchia insegnante e non la prende molto bene. Hen e Karen ricevono la visita dell’assistente sociale, si vuole tentare di riunire Nia con la sua madre biologica. Per le due donne è un duro colpo.

911 Lone Star serie tv su Rai 2: trama episodi 11 luglio 2022

911 Lone Star Stagione 2 Episodio 8 Lone Star-Scelta sbagliata. Una rapina in banca, un incendio in un appartamento e una donna incinta che si smarrisce sono i tre casi su cui si trovano a lavorare i protagonisti dello show. Mentre T.K. festeggia un anno di sobrietà, tra Owen e Gwyn c’è una sorta di resa dei conti. La donna decide di tornare a New York. Ma come procederà la gravidanza? I due si ritroveranno come coppia? Carlos si trova a lavorare a un caso insieme al padre, che, come ricordiamo, è Texas Ranger. Tra i due sembra esserci una rinnovata intesa, il che farebbe sperare bene per la storia del giovane poliziotto con T.K.. Ma il destino potrebbe avere in serbo una brutta sorpresa. Parlando di brutte sorprese, per Judd e Grace si addensano nuvole nerissime all’orizzonte. E sarà proprio su di loro che si chiuderà l’episodio. Il prossimo, secondo quanto dichiarato dallo showrunner Tim Minear, ci riporterà indietro di circa 18 anni, facendoci ripercorrere la storia d’amore della coppia. E’ un presagio di tragedia?

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

