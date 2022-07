CHICAGO P.D. EPISODI 11 LUGLIO 2021. Arriva su Italia 1 lunedì 11 luglio 2022 l’ottava stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. trama episodi 11 luglio 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 15 La cosa giusta. Tutto ha inizio con Voight che sta camminando per strada, sta andando a raggiungere Samantha Miller per un drink. Il sergente si imbatte in un giovane uomo impegnato in una telefonata a dir poco vivace. Di lì a poco scoprirà che l’uomo in questione è Darrell, il figlio di Samantha. E Darrell si trova nei guai fino al collo: spaccia cocaina e i suoi clienti sono un po’ indietro con i pagamenti, di conseguenza lui non ha pagato il suo fornitore. E certa gente non scherza, se i soldi non arrivano Darrell è un uomo morto. Ecco perché ha deciso di rivolgersi a Voight e non certo a sua madre. Forse pensando alla triste sorte di suo figlio Jason, Hank, con buona pace della squadra, accetta di aiutarlo.

Chicago P.D. trama episodi 11 luglio 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 16 Corsa contro il tempo. Finale di stagione. Il caso che ha visto l’Intelligence coinvolta nella scorsa puntata, e che ha portato alla morte del giovane Darell Miller, tiene ancora banco. Il piccolo spaccio di droga si è prima trasformato in un giro di proporzioni decisamente inattese e, in più, ora c’è di mezzo anche la tratta di giovani ragazze. Alla fine della scorsa puntata, mentre la squadra stava setacciando vari immobili per stanare i criminali, Kim è stata catturata. E per lei le cose non si mettono bene. Per Adam inizia un vero e proprio incubo. Il poliziotto farebbe di tutto per trovare la donna che ama, incurante delle regole – che questa volta Voight sembra voler rispettare alla lettera – e disposto ad andare contro anche ai propri colleghi e amici. Nel frattempo, Kim, cui hanno sparato, lotta per rimanere in vita.

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

