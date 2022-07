La serie tv americana The Cleaning Lady va in onda in chiaro stasera in tv lunedì 4 luglio 2022 in seconda serata su Italia 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Cleaning Lady: trama episodi 11 luglio 2022 su Italia 1

The Cleaning Lady trama stagione 1 episodio 3 Regali di nozze. Garrett da a Thony un ultimatum che potrebbe compromettere il suo accesso alle cure mediche. Arman è incaricato di raccogliere grosse “donazioni” per il matrimonio della figlia di Hayak, mettendo in dubbio il suo vero ruolo all’interno dell’associazione. Dopo la rivelazione di un segreto che può avere enormi conseguenze sul suo futuro, tra Chris e la madre Fiona si crea una frattura. Nel tentativo di trovare una soluzione, l’esistenza della donna si complica.

The Cleaning Lady streaming

The Cleaning Lady streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

