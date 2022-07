Harry Wild La signora del delitto torna stasera in tv martedì 12 luglio 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Si tratta di una serie televisiva irlandese di genere crime con Jane Seymour, che interpreta Harriet “Harry” Wild, una professoressa universitaria da poco in pensione che scopre di aver talento per la risoluzione dei crimini. Di seguito ecco trama e anticipazioni degli episodi. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Harry Wild La signora del delitto trama e anticipazioni episodi 12 luglio 2022

Harry Wild La signora del delitto trama episodio 1 Il pensionamento. Harriet “Harry” Wild (Jane Seymour), professoressa di letteratura di Dublino da poco in pensione, segue la sua vocazione da detective; il figlio Charlie, poliziotto, ne risentirà. A seguito di un’aggressione subita, la neo pensionata ed ex professoressa di letteratura Harry Wild passa la notte a casa del figlio Charlie, un agente a cui è stato affidato un caso di omicidio la cui dinamica ricorda a Harry il dramma di un autore poco noto dell’età elisabettiana.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Harry Wild La signora del delitto trama e anticipazioni episodi 12 luglio 2022

Harry Wild La signora del delitto trama episodio 2 La signora del delitto. Sapendo che Harry ha risolto il caso di Kayleigh Connor, una donna la rintraccia per chiederle di indagare con Fergus sulla misteriosa morte del marito, avvenuta un anno prima e ritenuta un suicidio, ma Harry non vuole creare altri problemi a Charlie, che per colpa sua sta rischiando il posto.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Harry Wild La signora del delitto streaming

Harry Wild La signora del delitto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Harry Wild La signora del delitto: link utili