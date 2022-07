CHICAGO FIRE 9 EPISODI 13 LUGLIO 2022. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Fire 9 trama episodi 13 luglio 2022 su Italia 1

Chicago Fire 9 trama episodio 15 Un turno difficilissimo. Penultima puntata della stagione. Stella è ancora al settimo cielo per la sua promozione. Quando la donna lascia il loft per andare al lavoro, Severide confida a Casey i suoi dubbi sul matrimonio, infatti tempo prima Stella aveva detto chiaro di non avere alcune intenzione di risposarsi e Severide teme di forzarle la mano e rovinare il loro rapporto. Nel frattempo, Brett e Casey scoprono come Dawson si è messa in contatto con la 51. Sylvie rimugina parecchio sul motivo, ma poi scopre che Gabriela voleva solo congratularsi con Mouch per la sua medaglia d’onore. Boden intanto informa Kelly e Matt che Stella dovrà essere trasferita perché, al momento, alla 51 non ci sono posti disponibili per un tenente..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Fire 9 trama episodi 13 luglio 2022 su Italia 1

Chicago Fire 9 trama episodio 16 Nessun sopravvissuto. Finale di stagione. Al Capo Boden viene fatta una di quelle offerte difficili da rifiutare. Certo lo porterebbe lontano dal campo, lontano dalla 51, ma la sua competenza, esperienza e inossidabile onestà potrebbero fare comodo anche tra le fila più “politiche” del dipartimento. Sul fronte personale, tra le coppie tutto sembra andare a gonfie vele. Casey e Brett sono finalmente insieme e sono davvero perfetti l’uno per l’altra. Severide e Kidd sono ufficialmente fidanzati, Stella, in particolare, sta vivendo un periodo molto favorevole anche dal punto di vista professionale. Ma, si sa, il destino è beffardo e un incidente a una barca nel lago Michigan potrebbe travolgere le vite dei nostri eroi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Fire: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chicago Fire 7 basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoFire, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago Fire 7 segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago Fire: link utili