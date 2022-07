THE BLACKLIST EPISODI 15 LUGLIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 venerdì 15 luglio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Blacklist: trama episodi 15 luglio 2022 su Rai 2

The Blacklist trama stagione 8 episodio 10 La dottoressa Perillos. La discesa di Liz verso l’abisso sembra ormai inarrestabile. I suoi amici ed ex colleghi cercano ancora, disperatamente, di scusarla, certi che non sarebbe mai capace di compiere certe azioni (che peraltro la donna ha spesso compiuto). Ora ad andarci di mezzo è addirittura Dembe. Sappiamo che Liz è decisa a uccidere Red, ma potrebbe mai voler far del male a Dembe? L’episodio darà una risposta a questa domanda? Facciamo la conoscenza della dottoressa Perillos, un’abile torturatrice e una delle “collaboratrici” più fidate ed efficienti di Townsend. La incontriamo mentre si dedica al proprio “lavoro”, quando viene interrotta da una telefonata: dall’altro capo c’è Townsend che le dice di far immediatamente ritorno negli Stati Uniti. E’ necessaria la sua abilità…

The Blacklist streaming

La serie tv The Blacklist streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

