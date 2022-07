7 Chili in 7 Giorni film stasera in tv 16 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

7 Chili in 7 Giorni è il film stasera in tv sabato 16 luglio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

7 Chili in 7 Giorni film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1986

REGIA: Luca Verdone

CAST: Carlo Verdone, Renato Pozzetto, Silvia Annichiarico, Fiammetta Baralla, Franco Diogene, Lella Fabrizi, Monica Gioia, Salvatore Porcaro, Tiziana Pini, Annabella Schiavone

DURATA: 112 Minuti

7 Chili in 7 Giorni film stasera in tv: trama

Laureati in medicina con il minimo dei voti, due amici mettono su una casa di cura per obesi, riattando un magnifico casale campagnolo circondato da boschi. I due assicurano che il dimagrimento è garantito. E infatti la dieta si basa sul digiuno totale, a parte un intruglio verdastro di aspetto più che dubbio. Richiamati dal battage pubblicitario affluiscono alla casa di cura una quindicina di ciccioni, compreso un ragazzetto grasso ma furbo e bravissimo nei furtarelli a scopo di sopravvivenza.

7 Chili in 7 Giorni film stasera in tv: curiosità

Il film vede l’esordio alla regia di Luca Verdone, fratello di Carlo Verdone.

Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi e lo stesso regista hanno realizzato la sceneggiatura.

Il ruolo (marginale) del domestico cinese è interpretato da Haruhiko Yamanouchi, attore giapponese con una ricchissima carriera. Ha anche in alcune celebri pellicole internazionali tra cui: Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson, The Way Back di Peter Weir e Wolverine – L’immortale di James Mangold.

7 Chili in 7 Giorni streaming

7 Chili in 7 Giorni streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

7 Chili in 7 Giorni film stasera in tv: trailer