La serie tv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 17 luglio 2022 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi.

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 17 luglio 2022

911 Stagione 4 Episodio 9 Senza preavviso. Maddie è ormai giunta al termine, ma la bambina non ne vuole sapere di nascere, forse perché i genitori ancora non si sono decisi sul nome da darle. Ovviamente la donna entra in travaglio nel momento meno opportuno, durante una chiamata di soccorso particolarmente delicata. Una donna ubriaca ha causato un terribile incidente. Maddie è testarda e vuole a tutti i costi finire il suo turno, ma l’evidenza dei fatti si impone: è tempo di andare in ospedale. Hen e Karen attraversano uno dei periodi più difficili della loro vita: si stanno preparando al processo di riunione tra Nia e la sua madre naturale. Karen cerca di restare forte e calma, ma Hen reagisce con dolore e rabbia. Mia, intanto, riceve una chiamata da Albert: è rimasto coinvolto nell’incidente per cui Maddie aveva ricevuto la prima richiesta di soccorso.

911 Lone Star serie tv su Rai 2: trama episodi 17 luglio 2022

911 Lone Star Stagione 2 Episodio 9 Salvando Grace. Ci eravamo lasciati con Grace e Judd in grave pericolo e attraverso numerosi flashback ripercorriamo la loro storia. Il primo incontro risale al 1995, quando Judd aveva solo 12. Poi saltiamo al 2012. Judd è stato incaricato di mostrare la caserma a una scolaresca e, prima di andarsene, l’insegnante che stava accompagnando i ragazzi lascia al vigile del fuoco un numero. E’ una linea gestita dalla chiesa, per aiutare coloro che hanno bisogno di trovare conforto nella preghiera e Grace è uno dei volontari. Judd sta attraversando un momento difficile e decide di chiamare e, ovviamente, sarà proprio Grace a rispondere. E poi c’è l’incontro, con la complicità di Tommy, una notte di balli, l’inizio della relazione, i primi ostacoli, l’allontanamento e il definitivo ritrovarsi come coppia. Arriviamo, quindi, ai giorni nostri. Judd e Grace si ritrovano intrappolati in macchina sott’acqua. Judd riesce a uscire, Grace, è incastrata.

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

