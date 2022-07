THE BLACKLIST EPISODI 17 LUGLIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 17 luglio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Blacklist: trama episodi 17 luglio 2022 su Rai 2

The Blacklist trama stagione 8 episodio Capitan Kidd. Continua la caccia a Liz. Resa più difficile dal fatto che Red e Cooper non riescono (e come biasimarli) a fidarsi l’uno dell’altro. Informazioni incomplete, mezze bugie, verità non dette: non sono certo il miglior terreno sul quale costruire una collaborazione fruttuosa. Cooper, però, ha finalmente deciso da che parte stare, ed è quella di Liz. Purtroppo la strada che conduce alla donna è la blackist in mano a Reddington… Su indicazione di Raymond, la Taskforce si muove sulle tracce di “Capitan Kidd”, un mediatore, un adolescente specializzato nel geocaching (una moderna caccia al tesoro in cui i partecipanti usano un ricevitore GPS) di beni e servizi per criminali. L’ultimo obiettivo del nostro blacklister è Safiya Maroun, una donna proveniente dall’Arabia Saudita cui è stato garantito asilo e che, ora, dopo una terribile detenzione in un manicomio, è una delle voci più importanti della lotta contro la repressione dilagante nella sua Nazione. Capitan Kidd deve facilitare la “vendita” di Maroun alla famiglia reale saudita. La polizia saudita ha contattato Neville Townsend per incaricarlo del rapimento. Red è certo che fermare tutto questo potrebbe non solo salvare Maroun, ma anche aiutarci a capire cosa Liz stia facendo in combutta con Townsend.

The Blacklist streaming

La serie tv The Blacklist streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

