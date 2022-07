La serie tv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 18 luglio 2022 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 18 luglio 2022

911 Stagione 4 Episodio 10 Genitori e figli. May sembra aver perdonato la ragazza che, tempo prima, la bullizzava a scuola, portandola a tentare il suicidio. Quando Athena lo viene a sapere va su tutte le furie. May non capisce la reazione violenta della madre, ma, poi, al lavoro, ascolta la telefonata in cui Athena chiamava i soccorsi per la sua overdose e comprende i timori della donna. Dopo due mesi di congedo per Maddie e Chimney è arrivato il giorno del rientro al lavoro. Non è mai facile per i neo genitori “abbandonare” il proprio piccolino e i due non fanno differenza. In queste settimane, inoltre, la coppia si è presa anche cura di Albert, in convalescenza dopo il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto. Infine, Chimney e Maddie capiscono di non poter gestire tutto da soli e chiedono aiuto alla sua madre adottiva. Hen e Karen affrontano il momento che più hanno temuto: dire addio alla picola Nia che viene ridata alla madre biologica.

911 Lone Star serie tv su Rai 2: trama episodi 18 luglio 2022

911 Lone Star Stagione 2 Episodio 10 Lasciati aiutare dagli amici. Owen sta attraversando un periodo non semplice. Il cancro, le cure, l’overdose del figlio, il trasferimento, la pandemia, la relazione con l’ex moglie, il sogno di una nuova paternità che si è dissolto, il ritorno a New York di Gwyneth e ora T.K. che decide di trasferirsi da Carlos. Se aggiungiamo l’imminente operazione per rimuovere definitivamente il tumore, non è difficile immaginare che anche l’inossidabile capitano Strand rischi di scivolare nella depressione. Così quando Owen scopre che Mateo è senza fissa dimora gli offre di andare a vivere con lui. Il giovane vigile del fuoco accetta, ma basta una serata di bevute per complicare le cose. Complice l’alcool e la scarsa lucidità, infatti, Owen confessa a Mateo di aver cancellato l’intervento. Ovviamente Mateo lo dice immediatamente a T.K. e in un battito di ciglia Owen si ritrova tutta la squadra 126 in salotto!

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

