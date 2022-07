CHICAGO P.D. EPISODI 18 LUGLIO 2021. Arriva su Italia 1 lunedì 18 luglio 2022 la nona stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 18 luglio 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 1 Tutto finito. Il finale della scorsa stagione è stato particolarmente difficile da affrontare per i nostri protagonisti, ora alle prese con le conseguenze di quanto accaduto. Deciso a far parlare Roy e a scoprire dove Kim fosse tenuta prigioniera, Voight è tornato alle sue vecchie abitudini. Ora Roy è morto e ciò che è peggio nella faccenda è coinvolta fino ai capelli Hailey. Kim, in un letto d’ospedale a lottare per la propria vita, non se la passa certo meglio. La puntata si riapre su Upton e Halstead. Lei aveva suggerito di sposarsi, lui al momento aveva evitato la domanda. Ma per i due arriverà il momento di affrontare le cose. Nel mentre, Ruzek arriva in ospedale e viene ragguagliato da Atwater. Burgess è sotto i ferri. Di lì a poco esce il chirurgo e le notizie non sono tragiche ma nemmeno confortanti: Kim ha perso molto sangue, per ora è stabile, ma non è ancora fuori pericolo. Bisogna però portare avanti anche il lavoro.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 18 luglio 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 2 Rabbia. Burgess viene dimessa dall’ospedale, ma le sue ferite, fisiche ed emotive, sono ben lontane dall’essere guarite. Kim tornerà al lavoro? Al momento non è pronta e, come lei stessa ammette, forse non lo sarà mai. E il fatto di non poter mettere fine alla storia, non sapere dove si trovi Roy di certo non l’aiuta. Hailey cerca di starle più vicina possibile, per amicizia e affetto, certo, ma anche per senso di colpa. Adam, intanto, è alle prese con una nuova informatrice, Ava, e un caso che di momento in momento non fa che complicarsi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago P.D. sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Chicago P.D. basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoPD, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago P.D. e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago P.D.: link utili