Harry Wild La signora del delitto torna stasera in tv martedì 19 luglio 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Si tratta di una serie televisiva irlandese di genere crime con Jane Seymour, che interpreta Harriet "Harry" Wild, una professoressa universitaria da poco in pensione che scopre di aver talento per la risoluzione dei crimini.

Harry Wild La signora del delitto trama e anticipazioni episodi 19 luglio 2022

Harry Wild La signora del delitto trama episodio 3 Il furto d’identità. Un uomo morto viene ritrovato in riva a un fiume e dai documenti che ha addosso risulta essere un certo John O’Toole, ma Harry è sicura di averlo già visto prima e qualcosa in lui non le torna.

Harry Wild La signora del delitto trama episodio 4 Raskolnikov. Controvoglia, Harry accetta di aiutare lo strozzino Happy a trovare il colpevole della morte del figlio, purchè prometta di cancellare il debito che ha Malky nei suoi riguardi e lasci in pace la famiglia di Fergus.

Harry Wild La signora del delitto streaming

Harry Wild La signora del delitto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

