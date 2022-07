CHICAGO FIRE 10 EPISODI 20 LUGLIO 2022. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 10 trama episodi 20 luglio 2022 su Italia 1

Chicago Fire 10 trama episodio 1 Mayday. Riprendiamo da dove avevamo lasciato alla fine della Stagione 9, con la Squadra di Severide intrappolata sott’acqua durante una missione di salvataggio. Fortunatamente i nostri riescono a portare a casa la pelle, sebbene Cruz sia quello messo peggio. Portato d’urgenza all’ospedale dopo aver rischiato di annegare, Joe si riprende, ma l’incidente gli lascerà cicatrici emotive difficili da cancellare. Nel frattempo, per passare a note più lievi, Ritter, Gallo e Violet discutono i piani per un lavoro secondario, ma tra gli ultimi due sembra esserci ancora qualcosa di irrisolto. Riprenderanno la loro relazione? A proposito di relazioni, tra Casey e Brett va tutto a gonfie vele. Boden, infine, continua a pensare all’offerta lavorativa ricevuta. Ancora non ha preso una decisione, ma il tempo stringe.

Chicago Fire 10 trama episodio 2 L’appello. Sylvie vive il momento più felice, la relazione con Casey è ormai di dominio pubblico e il suo progetto non profit sembra decollare. Matthew è a sua volta al settimo cielo, ma quando un video che lo immortala in un entusiasmante salvataggio diventa virale, dovrà fare i conti con una fama improvvisa e di certo non voluta. Nel frattempo, durante un’operazione, Cruz mostra evidenti segni di sindrome da stress post traumatico. Stella e Severide per questa volta riescono a intervenire e a salvare la situazione, ma le condizioni di Joe preoccupano. Soprattutto perché lui, ostinatamente, nega di avere alcun problema. Intanto, mentre Mouch è impegnato a realizzare una libreria gratuita, Hermann e Sylvie si trovano nei guai per “troppo zelo” (e conseguente non rispetto del protocollo). Al termine dell’episodio, Casey ritrova Griffin, il figlio di Andy Darden, il vigile del fuoco morto nel primo episodio della serie. Il ragazzo chiede l’aiuto di Matthew e questo aprirà orizzonti inattesi per uno dei protagonisti più amati dello show.

Chicago Fire 10 trama episodio 3 Controlla il respiro. In questa puntata scopriamo qualcosa in più sui motivi che hanno portato Griffin Darden a Chicago a chiedere aiuto a Casey, mentre Joe Cruz si ritrova ancora alle prese con i suoi fantasmi. Riuscirà a tornare quello di prima? Partiamo proprio da Cruz. Dopo l’ennesimo tentennamento in azione, Kelly è costretto a mettere l’amico e collega in panchina. Nel frattempo, Brett è alle prese con il suo progetto. Non è facile, Sylvie lo sapeva, ma la prova dei fatti si dimostra ancor più complessa del previsto e la paramedica inizia a valutare nuove strade professionali. In suo aiuto arriva il nostro Mouch. Anche per Gallo, Ritter e Violet c’è qualche ostacolo da superare per avviare l’attività di produzione di birra artigianale.

