La Belle Époque film stasera in tv 20 luglio: cast, trama, streaming

La Belle Époque è il film stasera in tv mercoledì 20 luglio 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Belle Époque film stasera in tv: cast

La regia è di Nicolas Bedos. Il cast è composto da Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet, Bruno Raffaelli.

La Belle Époque film stasera in tv: trama

Victor è un uomo all’antica che odia il presente digitale ed è sposato con Marianne. Lui vorrebbe tornare al passato mentre lei pensa al futuro e questa è solo una delle tante contrapposizioni che ha messo in crisi il loro rapporto fino a che Marianne decide che se ne deve andare. Mentre la moglie trova nuovi stimoli con il migliore amico di Victror, François, l’ormai ex marito accetta l’offerta di un eccentrico imprenditore, Antoine, che gli propone di rivivere il giorno più bello della sua vita. L’agenzia di Antoine, la Time Traveller, infatti, è una curiosa agenzia che mette in scena il passato grazie all’uso di scenografie cinematografiche, comparse e un po’ di trucchi di scena. Victor non ha dubbi in proposito e sceglie di tornare al 16 maggio del 1974: il giorno in cui in un café di Lione ha incontrato la donna della sua vita, la bellissima Marianne. Il film è diretto da Nicolas Bedos, che dopo il suo precedente lavoro, “Un amore sopra le righe”, torna ad affrontare il tema del passaggio del tempo. Nel ruolo di Victor e di Marianne, ci sono rispettivamente Daniel Auteuil e Fanny Ardant, mentre l’eccentrico Antoine è interpretato da Guillarme Canet.

La Belle Époque streaming

La Belle Époque streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La Belle Époque film stasera in tv: trailer

