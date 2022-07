FBI MOST WANTED TRAMA EPISODI 21 LUGLIO. La serie tv spin-off del telefilm FBI trasmesso sulla CBS va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 21 luglio 2022 su Italia 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

FBI Most Wanted trama episodi 21 luglio 2022 su Italia 1

FBI Most Wanted trama stagione 2 episodio 9 One-zero. Lacroix e la sua squadra danno la caccia a un serial killer che uccide un giovane studente di college aitante e sportivo. Sulla scena del crimine notano un graffito rosso che sembra essere la firma dell’assassino: dalle ricerche emerge che negli anni precedenti erano stati commessi altri omicidi rimasti impuniti con lo stesso modus operandi.

FBI Most Wanted trama stagione 2 episodio 10 Testa di serpente. Testa di serpente – Un caro amico di Kenny è in coma farmacologico dopo essere stato aggredito in un parco pubblico: l’ora e il luogo dell’aggressione suggeriscono la pista dello spaccio di droga, ma Kenny si fida dell’onestà del suo amico e chiede a LaCroix il permesso di indagare. L’episodio è legato ad una truffa messa in piedi da una gang: viene chiesto un riscatto agli uomini che si iscrivono a un sito di incontri con foto e video di ragazze minorenni.

FBI Most Wanted streaming

FBI Most Wanted streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

