Il mio amico Jeff film stasera in tv 21 luglio: cast, trama, streaming

Il mio amico Jeff è il film stasera in tv giovedì 21 luglio 2022 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il mio amico Jeff film stasera in tv: cast

La regia è di Nicolas Cuche. Nel cast Audrey Dana, Tiphanie Daviot, Medi Sadoun, Albert Geffier, Guilaine Londez, Victor Meutelet, Jehanne Pasquet.

Il mio amico Jeff film stasera in tv: trama

Camille rimasta vedova raggiunge, insieme a suo figlio Martin, la sorella Eve in un piccolo centro di provincia, dove spera di vivere con più tranquillità e dove ha trovato un lavoro. Martin è un ragazzino introverso e molto taciturno. Nel nuovo luogo di residenza Martin fa amicizia con un misterioso Jeff, con quale intrattiene lunghe conversazioni tramite il computer. Una sera Martin sparisce. La polizia lo cerca senza successo finché dopo qualche giorno il ragazzino ricompare. Alle domande del capitano Delsart e della psicologa, Casteran, Martin non risponde. Un incontro apparentemente casuale in un supermercato scatena una reazione di paura da parte di Martin, Camille chiede quindi di fermare la persona che ha fatto scattare la reazione del figlio, ma viene presa per pazza. Una serie di altri avvenimenti fanno convergere l’attenzione della polizia e della psicologa proprio sui comportamenti di Camille, che viene internata in manicomio. Dal manicomio sarà Jeff a farla evadere e in un crescendo di colpi di scena si arriverà alla soluzione finale.

Il mio amico Jeff streaming

Il mio amico Jeff streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

